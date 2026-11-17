El Decreto 779/95 establece requisitos para el limpiaparabrisas de autos y camionetas en Argentina. Qué deben cumplir las escobillas para circular.

El funcionamiento del limpiaparabrisas es uno de los aspectos de seguridad que deben cumplir los autos y las camionetas para circular por las calles y rutas argentinas. El Decreto 779/95, reglamentario de la Ley Nacional de Tránsito, establece condiciones técnicas sobre las velocidades del sistema, la superficie que deben limpiar las escobillas y el estado de sus componentes.

Los requisitos están contemplados en el Anexo D de la normativa y alcanzan a los vehículos de las categorías M1 y N1. Su funcionamiento también puede ser revisado durante la Verificación Técnica Vehicular (VTV), ya que un sistema defectuoso puede comprometer la visibilidad del conductor, especialmente durante lluvias o condiciones climáticas adversas.

Las velocidades que debe tener el limpiaparabrisas

La reglamentación establece que el sistema debe contar con al menos dos velocidades de funcionamiento. Con el parabrisas mojado, la frecuencia principal debe alcanzar como mínimo 45 ciclos por minuto de manera continua.

La segunda velocidad debe ubicarse dentro de un rango de entre 20 y 55 ciclos por minuto. Además, debe existir una diferencia superior a 15 ciclos entre ambas frecuencias.

Estas condiciones buscan garantizar que el conductor pueda mantener una visión adecuada del camino cuando el agua se acumula sobre el parabrisas.

Qué superficie deben limpiar las escobillas

Otro de los puntos centrales está relacionado con el área de barrido. Las escobillas deben limpiar las zonas del parabrisas que resultan fundamentales para el campo visual del conductor.

El Anexo D contempla tres regiones de referencia, identificadas como A, B y C, con porcentajes de cobertura que varían según las características y dimensiones del vehículo. Los valores establecidos son del 80%, 94% y 99%, respectivamente.

El sistema debe evitar la formación de sectores sin limpiar, acumulaciones de agua o filamentos que puedan interferir con la visión.

El estado de las escobillas también se controla

La normativa contempla el estado de los elementos limpiadores. Las gomas no deben presentar grietas por envejecimiento ni un desgaste que afecte su capacidad para retirar el agua del parabrisas.

Una escobilla reseca, deformada o deteriorada puede dejar marcas y sectores húmedos que dificulten la conducción. Por eso, su conservación es un aspecto importante para mantener el funcionamiento adecuado del sistema.

También se establecen condiciones para los brazos y las escobillas, cuyos acabados deben evitar reflejos molestos en el campo visual. El comando de accionamiento, además, debe estar ubicado en un lugar accesible para quien conduce.

Qué puede pasar si el limpiaparabrisas no funciona correctamente

Circular con el sistema fuera de servicio o con escobillas que no permiten mantener una visión clara representa un riesgo para la seguridad vial. La situación puede ser observada durante una inspección técnica o un control vehicular.

Sin embargo, no cualquier desperfecto implica automáticamente la misma sanción: las consecuencias dependen de la infracción constatada y de la normativa aplicable en cada jurisdicción.

Más allá de los controles, revisar periódicamente las escobillas, comprobar las distintas velocidades y verificar el funcionamiento del sistema permite anticiparse a fallas que pueden resultar especialmente peligrosas bajo la lluvia.