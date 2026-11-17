Mientras el país perdió más de 32.000 empleadores privados desde noviembre de 2023, la provincia registró un crecimiento del 1,9%, con 169 firmas más. Los datos corresponden a un informe de Politikon Chaco basado en estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

La cantidad de empresas empleadoras del sector privado volvió a caer en agosto a nivel nacional, pero Neuquén logró mantenerse al margen de esa tendencia y fue la única provincia que registró un crecimiento desde noviembre de 2023.

De acuerdo con un informe de Politikon Chaco, elaborado sobre la base de datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), el país contabilizó 475.685 empleadores privados en agosto de 2026.

La cifra representó una caída interanual del 2,9%, equivalente a 14.241 empresas menos que en el mismo mes de 2025.

Si la comparación se realiza con noviembre de 2023, la contracción alcanza el 6,3%, con una pérdida acumulada de 32.163 empleadores en todo el país.

En ese escenario, Neuquén presentó una evolución diferente. La provincia registró un incremento interanual del 0,1%, con diez empresas empleadoras adicionales, y acumuló una mejora del 1,9% respecto de noviembre de 2023, equivalente a 169 firmas más.

Las provincias con mayores caídas

La contracción tuvo distintas intensidades según la jurisdicción. En la comparación interanual, La Rioja encabezó las pérdidas con una caída del 13,1%, seguida por Tierra del Fuego (-8,5%), Misiones (-7,8%), Santa Cruz (-6,8%) y Catamarca (-5,7%).

También se ubicaron por encima del promedio nacional Formosa, Chubut, Corrientes, Chaco, San Luis, Córdoba y Jujuy.

Al ampliar el período hasta noviembre de 2023, La Rioja volvió a mostrar el peor desempeño, con una reducción del 18,4% en su cantidad de empleadores privados. Tierra del Fuego registró una caída del 16,6% y Catamarca del 14,6%. Otras cinco provincias también acumularon retrocesos de dos dígitos.

En contraste, además de Neuquén, Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mostraron bajas más moderadas. En la comparación interanual, retrocedieron 1,6% y 1,2%, respectivamente.

Comercio, industria y transporte, los sectores más afectados

El relevamiento también identificó diferencias según las actividades económicas. De los 18 sectores analizados, 14 registraron una disminución en la cantidad de empresas empleadoras respecto de agosto de 2025 y solamente cuatro mostraron resultados positivos.

El comercio encabezó las pérdidas, con 5.987 empleadores menos, una contracción del 4,1%. Le siguieron transporte y almacenamiento, con 2.602 firmas menos (-7,5%); la industria manufacturera, con 2.529 (-5,3%), y los servicios inmobiliarios, con una reducción de 1.308 empresas (-4,9%).

Por otra parte, las actividades administrativas y los servicios de apoyo crecieron 2,6%, mientras que los servicios de asociaciones y personales avanzaron 2%. También registraron variaciones positivas la salud humana y los servicios sociales (1%) y el suministro de electricidad (0,9%).

En conjunto, las cuatro actividades que crecieron incorporaron 1.351 empresas empleadoras, un resultado insuficiente para compensar las pérdidas registradas en las otras ramas.

Los números muestran que, mientras la cantidad de empleadores privados continúa retrocediendo en la mayor parte del país, Neuquén consiguió sostener y ampliar su entramado de empresas, con un crecimiento acumulado desde el inicio del actual período de gobierno nacional.