Un repartidor necesita hacer 453 entregas al mes para sostener un hogar, según un informe

Un informe reveló que un repartidor de aplicaciones necesita completar 147 entregas para cubrir sus gastos básicos y 453 para sostener un hogar de cuatro personas.

El trabajo a través de aplicaciones de delivery continúa siendo una de las principales alternativas laborales para miles de personas en Argentina, aunque cada vez demanda un mayor esfuerzo para alcanzar ingresos suficientes. Un informe de la Fundación Encuentro advirtió que un repartidor necesita realizar 147 entregas mensuales para cubrir la Canasta Básica Total individual y 453 pedidos para sostener un hogar de cuatro integrantes, sin contar propinas ni descontar los costos propios de la actividad.

El estudio, elaborado con datos correspondientes a marzo de 2026, muestra que la aparente estabilidad en la cantidad de pedidos necesarios para mantener un hogar oculta una pérdida del poder adquisitivo provocada por el aumento del costo de vida.

Cada entrega vale menos frente al aumento del costo de vida

El relevamiento utiliza el denominado Coeficiente de Alcance del Pedido Promedio (APP), que calcula cuántas entregas debe realizar un repartidor para cubrir distintos gastos básicos.

Según el informe, la remuneración promedio por pedido fue de $3.165,20, aunque el monto varía según la plataforma utilizada. Mientras PedidosYa actualizó el valor promedio de los viajes durante marzo, Rappi mantuvo congeladas sus tarifas desde octubre de 2025, lo que redujo el poder de compra de quienes trabajan mediante esa aplicación.

Además, el cálculo contempla únicamente los ingresos brutos. No incluye propinas, pero tampoco descuenta gastos como combustible, mantenimiento del vehículo, servicio de telefonía móvil, seguros o reparaciones, por lo que el número real de entregas necesarias puede ser aún mayor.

El delivery crece, pero también las dificultades laborales

El informe también expone el debate sobre el modelo laboral de las plataformas digitales. Tanto Rappi como PedidosYa consideran a los repartidores trabajadores independientes, por lo que no reciben beneficios como vacaciones pagas, aguinaldo, aportes jubilatorios, indemnización o cobertura por accidentes laborales.

En paralelo, la Justicia bonaerense mantiene abierta la discusión sobre el vínculo laboral entre las empresas y los repartidores, luego de que el Ministerio de Trabajo aplicara sanciones por considerar que las plataformas ejercen funciones propias de un empleador.

A este escenario se suma el incremento de la informalidad laboral. Datos del primer trimestre de 2026 indican que el empleo no registrado alcanzó al 44,2% de los trabajadores, mientras que la desocupación llegó al 7,8%, cifras que explican por qué cada vez más personas recurren a las aplicaciones como fuente de ingresos.

Un trabajo con ingresos variables y altos riesgos

Además de la incertidumbre económica, los repartidores enfrentan riesgos permanentes en la vía pública. La Agencia Nacional de Seguridad Vial informó que los motociclistas representan el 46% de las víctimas fatales en siniestros viales, un dato especialmente significativo para una actividad que depende casi exclusivamente del uso de motocicletas.

Mientras el servicio de delivery continúa expandiéndose como hábito de consumo, el informe concluye que los ingresos de quienes realizan las entregas pierden capacidad para acompañar el aumento del costo de vida, obligando a trabajar más horas y completar una mayor cantidad de pedidos para alcanzar un ingreso que cubra las necesidades básicas.