Los productos que los argentinos dejaron de comprar en supermercados durante mayo

El consumo en supermercados cayó en mayo y la mayoría de los rubros registró bajas. Bebidas y lácteos fueron los más afectados, según el Indec.

El consumo en supermercados volvió a mostrar señales de debilidad durante mayo, con una caída interanual del 0,7% en las ventas reales y un retroceso en la mayoría de las categorías relevadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Ocho de los once rubros analizados registraron bajas respecto del mismo mes del año anterior, mientras que solo tres lograron crecer.

Según la Encuesta de Supermercados del Indec, las ventas alcanzaron los $2,50 billones durante mayo, aunque el resultado, medido a precios constantes, representó la quinta caída interanual consecutiva. En la comparación mensual, en cambio, se observó una leve recuperación del 0,9% frente a abril.

Los sectores con mayor participación dentro de la facturación fueron los que más condicionaron el resultado general, ya que concentran una parte importante del gasto cotidiano de los hogares.

Bebidas y lácteos, entre los rubros más golpeados

Dentro del listado de categorías relevadas, Bebidas fue el rubro que mostró la mayor caída durante mayo, con un descenso real del 11,3% frente al mismo período de 2025. Le siguieron los Lácteos, con una baja del 5,4%, dos sectores vinculados al consumo habitual de las familias.

También registraron retrocesos otros productos de uso frecuente. La categoría Verdulería cayó un 4,1%, mientras que Limpieza disminuyó un 3,7% y Panadería tuvo una baja del 3,6%.

En tanto, Indumentaria mostró una contracción del 2,7%, mientras que Alimentos preparados y Rotisería registró una caída más moderada, del 1,6%.

En conjunto, los ocho rubros que tuvieron variaciones negativas representaron cerca del 73% de la facturación total de los supermercados durante mayo, por lo que su desempeño tuvo un fuerte impacto en el resultado final.

Tecnología y carne fueron las excepciones

A diferencia de la mayoría de las categorías, tres rubros lograron aumentar sus ventas reales durante mayo.

El mayor crecimiento correspondió a Electrónicos, con una suba del 17,6% interanual. En segundo lugar se ubicó Carnes, con un incremento del 10,9%, seguido por la categoría Otros, que avanzó un 10,5%.

Sin embargo, estos sectores representaron solamente el 27% de la facturación total, por lo que no alcanzaron a compensar la caída registrada en los productos de mayor peso dentro del consumo diario.

Desde el sector supermercadista señalaron que el escenario continúa siendo complejo y que los consumidores mantienen estrategias para reducir gastos, como elegir marcas propias, aprovechar promociones y realizar compras más pequeñas y frecuentes.

Neuquén y Río Negro, entre las provincias con mayor crecimiento

La evolución del consumo también mostró diferencias según la región. Entre las jurisdicciones que registraron aumentos interanuales, Neuquén lideró las subas con un crecimiento del 7,6%, seguida por Río Negro, con 4,8%, y San Luis, con 4,1%.

También tuvieron resultados positivos el resto de la provincia de Buenos Aires (2,3%), La Pampa (2%), la Ciudad de Buenos Aires (1,1%), Santa Fe (1,1%), Santiago del Estero (0,9%), Mendoza (0,4%) y Córdoba (0,1%).

En el extremo contrario, las mayores caídas se registraron en Corrientes (-22,7%), Misiones (-14,3%) y La Rioja (-12,2%).

El panorama de junio tampoco mostró una recuperación del consumo masivo. Según datos de Scentia, las ventas cerraron el mes con una baja interanual del 2,7%, aunque el comercio electrónico continuó creciendo y acumuló una expansión del 34,8% en lo que va del año.