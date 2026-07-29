Aeroparque: 171 pasajeros reclaman sus valijas perdidas tras un vuelo desviado

Un vuelo de Arajet desde República Dominicana fue desviado a Aeroparque por mal clima y 171 pasajeros denuncian que siguen sin sus equipajes.

Un grupo de 171 pasajeros permanece en alerta y con incertidumbre en el Aeroparque Jorge Newbery luego de que sus valijas no aparecieran tras un vuelo proveniente de República Dominicana que debía aterrizar en Ezeiza y fue desviado por las condiciones climáticas.

Los viajeros llegaron al país durante la madrugada a bordo de un vuelo de la aerolínea Arajet, pero denunciaron que, varias horas después del aterrizaje, todavía no tenían información sobre el paradero de sus equipajes.

La situación generó momentos de tensión dentro de la terminal aérea, especialmente entre quienes tenían conexiones hacia otros puntos del país y perdieron sus vuelos por la demora.

El vuelo cambió de destino y comenzaron los reclamos

Según relataron los pasajeros, el vuelo había partido desde República Dominicana con retraso. Estaba previsto que saliera cerca de las 18, pero finalmente despegó alrededor de las 19.55 y llegó a Argentina aproximadamente a las 4.40.

El destino original era el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, aunque las condiciones meteorológicas obligaron a modificar la operación y trasladar el aterrizaje hacia Aeroparque.

Tras llegar a la terminal porteña, los pasajeros comenzaron a esperar la entrega de sus pertenencias, pero las valijas no aparecieron en las cintas correspondientes.

“Salimos de Dominicana atrasados. Estuvimos arriba del avión aproximadamente una hora. No nos entregaron las maletas. Yo tenía un vuelo a las 7.55 a Comodoro y lo perdí completo”, contó una de las personas afectadas.

Reclamos y falta de información sobre el equipaje

Los pasajeros aseguran que el principal problema es la falta de respuestas por parte de la compañía aérea. Según denunciaron, no tienen información clara sobre dónde están sus valijas ni cuándo podrán recuperarlas.

“Cada vez que llega un avión vamos de cinta en cinta para ver si llegan nuestras valijas”, explicó uno de los viajeros que permanece en Aeroparque.

Entre los afectados hay familias con niños, adultos mayores y pasajeros que debían continuar viaje hacia distintas provincias. La ausencia de información generó preocupación, ya que muchos quedaron sin ropa, documentos u objetos personales que transportaban en sus equipajes.

“De Arajet no hay nadie”, fue uno de los reclamos que se escucharon entre los pasajeros, quienes cuestionaron la falta de presencia de representantes de la empresa en la terminal.

La espera continúa en Aeroparque

Los viajeros continúan aguardando una solución mientras intentan determinar cuándo serán entregadas las valijas y cómo podrán reorganizar sus traslados.

Algunos pasajeros también cuestionaron que la aerolínea no tuviera un protocolo más claro ante una situación derivada de condiciones climáticas adversas.

Por el momento, la incertidumbre continúa entre las 171 personas afectadas, que siguen esperando recuperar sus pertenencias y definir cómo continuará su viaje luego del inconveniente ocurrido tras su llegada a la Argentina.