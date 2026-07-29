La crisis golpea a la indumentaria: crecen los despidos y las ventas siguen sin recuperarse

Un informe de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria reveló que el 55% de las empresas redujo sus ventas durante mayo y junio de 2026.

La industria de la indumentaria continúa sin encontrar señales firmes de recuperación. Un relevamiento realizado por la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) mostró que el 55% de las empresas registró una caída en sus ventas durante mayo y junio de 2026, mientras la baja demanda sigue siendo el principal problema que enfrenta el sector.

El informe, correspondiente al tercer bimestre del año, reflejó una disminución interanual del 6,9% en las unidades vendidas. Aunque el ritmo de la caída fue menor que en mediciones anteriores, los empresarios aseguran que el consumo continúa muy por debajo de los niveles necesarios para sostener la actividad.

La demanda continúa siendo el mayor problema

De acuerdo con el relevamiento, apenas el 27% de las empresas informó un crecimiento en las ventas, mientras que el 18% indicó que no registró variaciones.

La falta de consumidores sigue encabezando la lista de preocupaciones. Ocho de cada diez firmas señalaron que la escasa demanda representa el principal obstáculo para la actividad, una percepción que incluso aumentó respecto del informe anterior.

A este escenario se suma la dificultad para trasladar los incrementos de costos a los precios finales. El estudio indicó que el 55% de las empresas no logró aplicar ningún ajuste, mientras que el 33% solo pudo trasladar una parte de esos aumentos. Apenas el 10% consiguió reflejar más de la mitad de sus mayores costos en los valores de venta.

Mejora parcial en los stocks, pero persisten las dificultades

El informe detectó una leve mejora en el nivel de mercadería acumulada. El porcentaje de empresas con exceso de stock disminuyó, mientras que el 51% aseguró mantener un nivel considerado equilibrado.

También se observaron algunos avances en la cadena de pagos. Disminuyeron los atrasos frecuentes y ocasionales y aumentó la cantidad de empresas que no registraron demoras significativas. Sin embargo, todavía persisten problemas financieros: un grupo de firmas volvió a reportar interrupciones en la cadena de pagos, lo que refleja que la situación continúa siendo frágil.

Los despidos ganan terreno en el sector

Uno de los datos más preocupantes del relevamiento está vinculado al empleo. Los despidos representaron el 27% de las decisiones adoptadas sobre las plantillas de personal, siete puntos porcentuales más que en el informe previo.

Al mismo tiempo, disminuyeron las renuncias que no fueron reemplazadas y creció el número de empresas que optó por mantener sin cambios su dotación de trabajadores.

En cuanto a las expectativas para el resto de 2026, predomina la cautela. El 53% de las firmas considera que la situación económica se mantendrá sin cambios significativos, mientras que un 37% mantiene una visión negativa del escenario.

Para los próximos tres meses, la mayoría de las empresas espera estabilidad en las ventas. El 63% cree que la actividad permanecerá en niveles similares a los actuales, mientras que un 22% prevé un empeoramiento y apenas un 16% proyecta una recuperación.

El informe también recoge testimonios de empresarios del sector, donde la palabra que más se repite es “incertidumbre”. Algunos advierten sobre el cierre de compañías con décadas de trayectoria, mientras otros buscan sostener el empleo y ganar eficiencia a la espera de una reactivación del consumo.