Denuncian el juguete Squeezy Dumpling por contener benceno y no cumplir normas en Argentina

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete denunció el Squeezy Dumpling por contener benceno por encima del límite permitido y no tener certificaciones obligatorias.

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) presentó una denuncia ante la Subsecretaría de Defensa del Consumidor por la comercialización en el país del juguete conocido como “Squeezy Dumpling”, luego de advertir que el producto contiene niveles de benceno superiores a los permitidos por la normativa de seguridad.

Se trata de una figura blanda de polímero plástico con forma de gyoza, presentada en un envase similar a una pequeña vaporera. Según la denuncia, el producto contiene 20 mg/kg de benceno en su superficie, una concentración que supera cuatro veces el límite establecido, fijado en 5 mg/kg.

La advertencia surgió luego de alertas internacionales que derivaron en el retiro del producto en otros mercados, entre ellos el Reino Unido.

La alerta por la presencia de benceno

De acuerdo con la presentación realizada por la CAIJ, el benceno es una sustancia considerada cancerígena y puede absorberse a través de la piel durante el uso habitual del juguete, sin necesidad de que exista contacto con la boca.

La entidad explicó que la denuncia se basa en reportes emitidos por sistemas de vigilancia de seguridad de productos de la Unión Europea y del Reino Unido, que detectaron incumplimientos en este artículo importado.

El caso ahora deberá ser evaluado por las autoridades argentinas, que determinarán las medidas correspondientes sobre la comercialización del producto en el país.

Un juguete sin certificaciones obligatorias

Además del riesgo químico señalado, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete indicó que el producto presenta otras irregularidades vinculadas a los requisitos obligatorios para la venta de juguetes en Argentina.

Según la denuncia, el Squeezy Dumpling no cuenta con Marcado de Conformidad, no informa los datos del importador responsable y tampoco incluye advertencias de seguridad en idioma castellano.

Desde la entidad remarcaron que estos elementos son fundamentales para identificar quién responde ante posibles problemas derivados del uso de un producto.

El pedido a las familias antes de comprar juguetes

Ante la cercanía del Día del Niño, la CAIJ recomendó a las familias revisar cuidadosamente los envases antes de adquirir juguetes, especialmente aquellos que se vuelven populares a través de redes sociales.

El presidente de la Cámara, Matías Furió, señaló que un juguete seguro debe contar con los datos del importador, las advertencias en castellano y el Marcado de Conformidad correspondiente.

La organización sostuvo que la situación del Squeezy Dumpling pone nuevamente en debate la importancia de comprar productos que cumplan con los controles establecidos, ya que la falta de certificaciones dificulta identificar responsables ante eventuales daños.

Mientras avanza la evaluación oficial, la denuncia mantiene bajo análisis la continuidad de la venta del juguete en el mercado argentino.