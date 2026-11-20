Un informe nacional reveló que el 88% de las mujeres sufrió violencia de género y que el 35% no reconoce inicialmente situaciones de maltrato o control.

Casi 9 de cada 10 mujeres en Argentina atravesaron situaciones de violencia de género, aunque muchas no las identificaron inicialmente como tales. Así lo reveló un nuevo estudio que expuso la dimensión de la problemática y las dificultades que persisten para reconocer las agresiones, pedir ayuda y acceder a mecanismos de protección.

El relevamiento indicó que el 53% de las mujeres manifestó haber sufrido discriminación o violencia de género, pero cuando se consultaron experiencias concretas de la vida cotidiana, la cifra ascendió al 88%. La diferencia refleja que muchas situaciones de control, maltrato psicológico o violencia económica todavía no son reconocidas como formas de agresión.

El informe fue elaborado a partir de 1.619 encuestas realizadas a hombres y mujeres mayores de 18 años entre junio y julio de 2026, en distintos centros urbanos del país, entre ellos Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta y Santa Fe.

Las formas de violencia que aparecen en el relevamiento

Entre los resultados más preocupantes, el estudio señaló que el 35% de las mujeres no identifica inicialmente determinadas situaciones de maltrato psicológico, control o violencia patrimonial como violencia de género.

En el ámbito psicológico y verbal, siete de cada diez mujeres atravesaron experiencias de este tipo. El 72% manifestó haber sufrido desestimación de sus opiniones, mientras que el 71% indicó haber recibido insultos o maltrato.

La violencia económica también mostró un fuerte impacto: el 44% de las madres encuestadas aseguró que no le pagaron la cuota alimentaria. En cuanto a las agresiones físicas y sexuales, el 51% manifestó haber experimentado violencia física y el 48% aseguró haber sentido temor directo por su vida durante una discusión.

El relevamiento también incorporó por primera vez la violencia digital vinculada con inteligencia artificial. El 17% de las personas consultadas afirmó haber estado expuesta o haber recibido imágenes íntimas de mujeres o niñas manipuladas o generadas mediante IA.

La dificultad para pedir ayuda y denunciar

El índice también mostró que el nivel de concientización sobre la violencia de género sigue siendo bajo. Apenas el 31% de la población alcanzó niveles altos o muy altos de conocimiento sobre la problemática.

La diferencia entre hombres y mujeres fue significativa: el 41,3% de las mujeres se ubicó en los niveles superiores de concientización, frente al 20,9% de los varones. El informe advirtió que el conocimiento sobre las causas y las distintas manifestaciones de la violencia continúa recayendo de manera desproporcionada sobre las propias mujeres.

Aunque el 79% de la población considera que la violencia de género es un problema grave o muy grave, el 41% reconoció tener poca o ninguna información sobre cómo ayudar a una víctima. También se registró un bajo nivel de recuerdo espontáneo de los canales de asistencia: la Línea 144 fue mencionada por el 18%, mientras que las Comisarías de la Mujer alcanzaron el 23%.

En paralelo, se observó una caída en el pedido de ayuda a personas cercanas. Ante situaciones de violencia, el 24% recurrió a amistades y otro 24% a familiares. El estudio también registró un incremento de cuatro puntos porcentuales en las mujeres que no tomaron ninguna medida frente a una agresión.

La denuncia formal sigue siendo una alternativa poco utilizada: apenas el 18% aseguró haber denunciado, mientras que el 8% acudió a un servicio público especializado.

Entre las principales barreras aparecen el miedo a las represalias del agresor, mencionado por el 65%; el temor a ser maltratadas o no escuchadas en dependencias estatales, señalado por el 54%; y la percepción de que las leyes son poco o nada efectivas, compartida por el 45%.

Además, el 27% de la población todavía considera que los conflictos de pareja deben resolverse exclusivamente en la intimidad.

El reconocimiento de la violencia como primer paso

El estudio, impulsado por la Fundación Instituto Natura junto a Avon, busca medir de manera periódica el nivel de concientización social y aportar información para orientar políticas públicas, campañas y estrategias de prevención.

Los resultados también mostraron el alcance de las campañas de sensibilización: el 53% de la población recordó haber recibido mensajes sobre violencia de género durante el último año, mientras que el 32% afirmó que esas iniciativas le permitieron reconocer situaciones que anteriormente pasaba por alto.

La investigación expone que, más allá del reconocimiento social de la gravedad del problema, persisten dificultades para identificar las distintas formas de violencia y acceder a herramientas concretas de acompañamiento. Hacer visibles esas situaciones y fortalecer las redes de asistencia aparece como uno de los principales desafíos para evitar que el maltrato continúe naturalizado o quede sin respuesta.