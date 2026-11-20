SUBE realizará una actualización el domingo 22 de noviembre entre las 0 y las 12. Se interrumpirán cargas, consultas y la app, pero se podrá viajar con saldo.

La tarjeta SUBE tendrá una interrupción de varios servicios el próximo domingo 22 de noviembre, entre las 0 y las 12, por una actualización programada de sus sistemas. Durante ese período no se podrán realizar cargas ni consultar saldos, aunque quienes tengan crédito disponible podrán continuar viajando en el transporte público.

Las tareas buscan optimizar el funcionamiento de la plataforma y afectarán tanto los canales digitales como algunos servicios presenciales. Por ese motivo, recomendaron realizar las recargas y gestiones necesarias con anticipación para evitar inconvenientes durante la mañana del domingo.

Entre los servicios que estarán interrumpidos se encuentran la compra y acreditación de cargas electrónicas y presenciales, la aplicación SUBE, la consulta de saldo, el sitio web oficial y la atención telefónica.

También se verá afectada la consulta de colectivos en tiempo real a través de la aplicación Cuándo SUBO.

Cómo se podrá viajar durante la interrupción

A pesar de las restricciones, los usuarios que cuenten con saldo en sus tarjetas SUBE físicas o digitales podrán utilizar el transporte público con normalidad durante el período de mantenimiento.

Además, en colectivos y subtes continuará habilitado el pago mediante otros medios electrónicos. Se podrán utilizar tarjetas de débito, crédito y prepagas Visa y Mastercard sin contacto, así como celulares y relojes inteligentes con tecnología NFC que tengan esos medios de pago asociados.

También estará disponible el pago mediante código QR a través de billeteras electrónicas habilitadas.

Recomiendan cargar saldo antes del domingo

Ante la interrupción de los servicios, se aconseja verificar el saldo y realizar las recargas antes del inicio de las tareas programadas.

El límite máximo permitido en la tarjeta SUBE es de $40.000 y las cargas pueden efectuarse en puntos de venta presenciales o mediante canales electrónicos, como la aplicación SUBE, home banking, cajeros automáticos y billeteras virtuales.

Una vez finalizada la actualización, prevista para las 12 del domingo, los servicios volverán a funcionar con normalidad.