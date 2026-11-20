Arcor cerró definitivamente la planta de conservas de La Campagnola en Mar del Plata. La decisión afecta a 75 trabajadores y habrá opciones de reubicación.

El Grupo Arcor confirmó el cierre definitivo de la planta de conservas de pescado de La Campagnola en Mar del Plata, una decisión que afecta a 75 trabajadores y que la compañía atribuyó a la falta de materia prima local y a un cambio en su modelo de abastecimiento. La fábrica ya estaba inactiva y no volverá a producir en la ciudad.

La empresa informó que ofrecerá alternativas de reubicación en otras plantas del grupo para el personal afectado. En los casos en que los trabajadores no acepten esa posibilidad, aseguró que se aplicarán los mecanismos contemplados en la legislación laboral vigente.

La decisión marca el final de una actividad histórica en el establecimiento marplatense, en medio de las dificultades que atraviesa la industria conservera por la caída de los desembarques de algunas especies y el avance de productos importados.

El cambio en el modelo de producción

Desde la compañía explicaron que el sector atraviesa una transformación estructural, con menor disponibilidad de materia prima en el mercado local y un esquema internacional que prioriza la elaboración y el envasado directamente en los países de origen.

El atún, que desde hace décadas dejó de capturarse comercialmente en aguas argentinas, era abastecido principalmente mediante importaciones de pescado congelado, sobre todo desde Ecuador. Sin embargo, el nuevo modelo de Arcor contempla importar las conservas terminadas, en lugar de procesar y envasar la materia prima en Mar del Plata.

La situación también se vio condicionada por la caída de los desembarques de caballa, una de las especies históricamente utilizadas por la industria local, y por las dificultades para sostener la producción ante la falta de insumos y los cambios en el mercado.

La firma sostuvo que la combinación de estas variables volvió inviable mantener la actividad en la fábrica marplatense.

Qué pasará con los 75 trabajadores

El cierre definitivo alcanza a 75 empleados de la planta. La empresa comunicó que ofrecerá la posibilidad de trasladarse a otras fábricas de Arcor, aunque no se precisaron detalles sobre los destinos, las condiciones ni cuántos trabajadores podrían aceptar las propuestas.

Para quienes no opten por la reubicación, la compañía indicó que garantizará los esquemas previstos por la normativa laboral.

La situación ya había generado preocupación semanas atrás, cuando la empresa dispuso suspensiones temporales de operarios en medio de las negociaciones con el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado y los problemas de abastecimiento.

La marca seguirá en los supermercados

Aunque la producción dejará de realizarse en Mar del Plata, Arcor aseguró que La Campagnola continuará comercializando sus conservas en los puntos de venta habituales.

El abastecimiento se realizará bajo el nuevo esquema de importación de productos terminados, mientras la marca mantendrá sus operaciones en otras plantas del país, donde produce distintas líneas de alimentos.

El cierre de la fábrica marplatense refleja el cambio que atraviesa la industria conservera argentina, que durante décadas tuvo en el puerto de Mar del Plata uno de sus principales centros de procesamiento y elaboración.