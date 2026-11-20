La devaluación del real abarata un 17% los viajes a Brasil y pone en riesgo exportaciones argentinas. Siete productos regionales dependen de ese mercado.

La devaluación del real brasileño volvió más conveniente viajar al país vecino para los argentinos, pero encendió alertas en distintos sectores de la economía nacional. El nuevo escenario cambiario podría impulsar las vacaciones en Brasil durante el verano de 2027 y, al mismo tiempo, afectar a las economías regionales argentinas, que destinan una parte importante de sus exportaciones a ese mercado.

De acuerdo con un relevamiento de la consultora Analytica, Brasil está un 17% más barato para los turistas argentinos en comparación con enero y febrero de este año, mientras que frente al verano de 2025 la diferencia alcanza el 11,4%.

La depreciación de la moneda brasileña se profundizó después de las elecciones presidenciales del 26 de octubre, en las que Lula da Silva obtuvo la reelección frente a Flávio Bolsonaro. Entre los factores que explican el movimiento aparecen las dudas del mercado sobre el rumbo fiscal del próximo mandato brasileño y un contexto internacional marcado por la incertidumbre financiera.

La consecuencia es una pérdida de competitividad relativa para Argentina: los bienes y servicios brasileños resultan más económicos frente a los nacionales, una situación que puede modificar las decisiones de consumo y turismo durante los próximos meses.

Brasil, una alternativa más económica para las vacaciones

El abaratamiento del país vecino llega en un momento complejo para el turismo argentino, que enfrenta un mercado interno condicionado por la caída del poder adquisitivo y los bajos niveles de consumo.

Con precios relativamente más convenientes, Brasil vuelve a ganar atractivo para quienes planean sus vacaciones de verano, especialmente en los destinos de playa. Esta situación genera preocupación entre los operadores turísticos locales, que deben competir con una oferta internacional que se vuelve más accesible por efecto del tipo de cambio.

Desde el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), su director, Andrés Asiain, advirtió que la depreciación del real representa una dificultad tanto para el turismo como para los sectores productivos argentinos.

El economista señaló que el impacto puede darse por dos vías: una mayor cantidad de argentinos que elijan vacacionar en el exterior debido a los precios y una menor capacidad de consumo dentro del país.

Las proyecciones del CESO también anticipan un posible deterioro del déficit turístico bilateral durante el verano de 2027. Según sus estimaciones, podría pasar de unos 3.100 millones de dólares en 2026 a entre 3.200 y 3.300 millones.

Las exportaciones regionales, bajo presión

El efecto de la devaluación brasileña no se limita al turismo. Un informe de la Fundación Mediterránea advirtió que el 35% de las exportaciones de las economías regionales argentinas tiene como destino Brasil, por lo que una pérdida de competitividad podría complicar las ventas de numerosos productos.

El economista Jorge Day, responsable del área Regional de la entidad, identificó siete productos con una fuerte dependencia del mercado brasileño:

Aceitunas: el 75% de las exportaciones se dirige a Brasil.

Papas industrializadas: el 69%.

Ajo: el 63%.

Manzanas: el 54%.

Ciruelas secas: el 51%.

Pasas de uva: el 49%.

Peras: el 41%.

La situación genera especial preocupación para las provincias productoras, ya que un real más débil encarece los productos argentinos para los compradores brasileños y puede reducir la demanda.

A este escenario se suma la desaceleración económica prevista para Brasil. Las proyecciones del mercado para 2027 fueron recortadas y ahora estiman un crecimiento del 1% del PBI, frente al 1,3% que se esperaba antes de las elecciones y al 1,7% proyectado a comienzos de año.

Según los especialistas, una menor expansión de la economía brasileña también podría repercutir sobre las compras de productos argentinos. En este sentido, Federico Kisza, economista de Analytica, señaló que el crecimiento de Brasil tiene, en promedio, un efecto más importante sobre las exportaciones nacionales que las variaciones del tipo de cambio.

El desafío para los productores argentinos

La combinación de un Brasil más barato y una economía que podría crecer a menor ritmo representa un desafío para las empresas argentinas que dependen del comercio bilateral.

Bautista Santamarina, economista de Empiria, advirtió que la depreciación de la moneda brasileña afecta especialmente a sectores con dificultades de productividad, entre ellos la industria y la construcción. También señaló que una menor actividad en el principal socio comercial puede repercutir sobre las ventas externas argentinas.

Sin embargo, destacó que la diversificación de los destinos de exportación registrada en los últimos años, con un mayor crecimiento de los envíos hacia Estados Unidos y países del sudeste asiático, puede ayudar a amortiguar parte del impacto.

Frente a este panorama, Jorge Day planteó que los sectores más expuestos deberán trabajar en mejorar su competitividad y ampliar los mercados de destino. Una tarea que enfrenta obstáculos por los costos internos, la logística y las dificultades para competir en precios.

Brasil seguirá siendo un mercado estratégico por su cercanía y el volumen del intercambio comercial. Pero la evolución de su moneda y de su economía durante los próximos meses será determinante para el turismo argentino y para numerosas actividades productivas que dependen de la demanda del país vecino.