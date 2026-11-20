El riesgo país argentino superó los 1.000 puntos este viernes 20 de noviembre, en medio de la caída de los bonos, la incertidumbre económica y la tensión internacional.

El riesgo país de Argentina superó este viernes los 1.000 puntos básicos por primera vez en más de un año, en una jornada marcada por nuevas caídas de los bonos soberanos y una creciente incertidumbre en los mercados financieros. El indicador llegó a los 1.038 puntos, mientras los inversores siguen de cerca la situación económica local y el escenario internacional.

La suba representa un incremento del 11% durante la rueda y profundiza el deterioro que ya se había registrado el jueves, cuando el indicador avanzó casi un 10% y cerró en 931 unidades, después de comenzar en 848 puntos.

El nivel alcanzado marca un regreso a valores que no se registraban desde el 24 de octubre de 2025, la última jornada bursátil previa a las elecciones legislativas de aquel año.

La caída de los bonos profundiza la preocupación

El movimiento del riesgo país está directamente relacionado con el retroceso de los títulos públicos argentinos que cotizan en el exterior. Este viernes, los bonos Globales, emitidos bajo legislación de Nueva York, registraron pérdidas de hasta el 2,2%, mientras que los Bonares, sujetos a legislación local, retrocedieron otro 1%.

El escenario refleja las dudas de los inversores sobre la capacidad del Gobierno para garantizar el cumplimiento de sus compromisos financieros y sostener el programa económico en los próximos años.

Entre los factores que presionan sobre los activos argentinos aparecen la incertidumbre internacional, las expectativas sobre la evolución del plan económico y el clima electoral anticipado. También generan interrogantes las perspectivas del programa financiero presentado meses atrás por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase.

El riesgo país es un indicador elaborado por J.P. Morgan que mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos de un país y el de los títulos del Tesoro de Estados Unidos, considerados una referencia de menor riesgo. Cuando aumenta, refleja una mayor percepción de riesgo por parte de los inversores y encarece las posibilidades de financiamiento.

Las dudas sobre el financiamiento y la presión cambiaria

Uno de los principales problemas que plantea este escenario es la dificultad para recuperar el acceso al crédito internacional. Con un riesgo país por encima de los 1.000 puntos, Argentina enfrenta mayores obstáculos para volver a financiarse en los mercados externos y refinanciar los vencimientos de deuda.

En ese contexto, también crecen las dudas sobre cómo el Gobierno afrontará sus compromisos financieros de 2027. La percepción de que todavía no está completamente resuelto el esquema de financiamiento para ese período suma presión sobre los bonos soberanos.

Otro foco de atención está puesto en el mercado cambiario. La distancia entre un riesgo país en ascenso y un tipo de cambio real que muestra una tendencia descendente abrió interrogantes entre los operadores sobre la evolución futura de las variables financieras.

Durante las últimas ruedas volvió a ganar protagonismo la brecha cambiaria. La suba del dólar contado con liquidación (CCL) llevó la diferencia respecto del tipo de cambio mayorista hasta el 11%, en un contexto de mayor demanda de dólares por parte de empresas, según fuentes del mercado.

Las acciones argentinas también sienten el impacto

La incertidumbre financiera también repercute en las acciones de compañías argentinas que cotizan en Wall Street a través de ADRs, aunque durante la jornada mostraban comportamientos dispares después de las fuertes bajas registradas el jueves.

En la Bolsa porteña, el índice MSCI Merval retrocedía un 1,6% y se ubicaba en los 79.843 puntos. De esta manera, acumulaba una caída del 13,3% en lo que va de noviembre.

Medido en dólares, el indicador también registraba una baja del 1,8%, hasta los 46 puntos.

La nueva escalada del riesgo país vuelve a colocar el frente financiero argentino bajo presión. La evolución de los bonos, el acceso al financiamiento y las expectativas cambiarias serán variables centrales para determinar si el mercado logra recuperar la confianza o si continúa profundizándose la volatilidad.