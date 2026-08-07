Últimos días para participar del concurso de escritura “Alumnit@s, Argentina te Escuchamos”

La sexta edición de “Alumnit@s, Argentina te Escuchamos” recibe trabajos hasta el 7 de agosto. Pueden participar chicos y chicas de 10 a 15 años de todo el país.

La convocatoria para la sexta edición del concurso nacional de escritura “Alumnit@s, Argentina te Escuchamos” permanecerá abierta hasta el 7 de agosto de 2026. La iniciativa invita a chicos y chicas de entre 10 y 15 años a compartir relatos originales inspirados en mitos, leyendas y héroes regionales para reflexionar sobre problemáticas de la actualidad.

El certamen es organizado por la Fundación Huoqo’ y EOK Producciones (El Otro Kamino), y convoca a estudiantes de escuelas de todo el país, instituciones argentinas en el exterior e incluso participantes de otros países.

Una propuesta que une creatividad y tradiciones

El concurso busca fomentar la escritura, la imaginación y el diálogo entre generaciones. Además de la participación de estudiantes, la organización promueve que abuelos y abuelas colaboren en la elaboración de los relatos, fortaleciendo el intercambio de historias y saberes familiares.

La temática de esta edición propone que los participantes encuentren, a través de personajes y relatos tradicionales de cada región, respuestas creativas a los desafíos del presente.

Los trabajos ganadores llegan a la pantalla

Uno de los principales atractivos del certamen es que los cuentos seleccionados son adaptados a cortometrajes animados, que luego se difunden por televisión abierta y plataformas digitales.

El proyecto fue distinguido en 2024 con el Premio Martín Fierro en la categoría Mejor Programa Juvenil y, para esta edición, cuenta con el aval de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano de la Nación, además del acompañamiento de numerosas provincias.

A lo largo de sus distintas ediciones, el jurado estuvo integrado por reconocidas personalidades como Diego Topa, Marcela Kloosterboer, Iván de Pineda y María Kodama, entre otros.

Cómo participar

La inscripción permanecerá habilitada hasta el viernes 7 de agosto y puede realizarse a través del sitio oficial del concurso.

Los interesados pueden obtener más información e inscribirse en alumnitos.com. También se encuentra disponible información institucional sobre la organización en eokprod.com.