La historia de San Cayetano, el santo al que miles de argentinos le rezan cada 7 de agosto

Cada 7 de agosto miles de fieles celebran a San Cayetano. Conocé quién fue, por qué es el patrono del pan y el trabajo y cómo nació esta tradición en Argentina.

Cada 7 de agosto, miles de fieles en todo el país participan de misas, peregrinaciones y largas filas en iglesias y santuarios para homenajear a San Cayetano, el santo al que millones de personas encomiendan sus pedidos de trabajo, pan y prosperidad.

La devoción, una de las más populares de la Argentina, reúne año tras año a familias, trabajadores y personas que atraviesan dificultades económicas, quienes mantienen viva una tradición de fe que ya forma parte del calendario religioso nacional.

De abogado a sacerdote al servicio de los más necesitados

San Cayetano, cuyo nombre era Cayetano de Thiene, nació el 1 de octubre de 1480 en la ciudad italiana de Vicenza. Estudió Derecho en la Universidad de Padua y más tarde llegó a desempeñarse como secretario del papa Julio II.

Tras la muerte del pontífice decidió dedicar su vida al sacerdocio y fue ordenado en 1516. Poco después fundó el Oratorio del Amor Divino y la Orden de Clérigos Regulares Teatinos, una congregación dedicada a la oración, la austeridad y la asistencia a quienes más lo necesitaban.

Aunque pertenecía a una familia de buena posición económica, renunció a sus bienes y volcó su vida al servicio de los pobres y los enfermos. También impulsó los llamados Montes de Piedad, instituciones creadas para brindar ayuda económica a personas con escasos recursos.

Durante la época de la Reforma Protestante dejó una frase que quedó como parte de su legado: “Lo primero que hay que hacer para reformar a la Iglesia es reformarse uno a sí mismo”.

San Cayetano falleció el 7 de agosto de 1547 y fue canonizado por la Iglesia Católica en 1671.

Por qué se lo conoce como el patrono del pan y el trabajo

Aunque la figura de San Cayetano es venerada en distintos países, su fuerte vínculo con el trabajo y el pan se consolidó especialmente en la Argentina.

Durante la década de 1930, en un contexto de desempleo provocado por la crisis económica mundial, el sacerdote Domingo Falgioni impulsó su devoción entre los trabajadores. Además, difundió una imagen del santo sosteniendo al Niño Jesús junto a una espiga de trigo, símbolo que quedó asociado al pan y al sustento diario.

Desde entonces, cada 7 de agosto miles de personas se acercan al Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, y a parroquias de todo el país para agradecer, pedir trabajo o renovar su esperanza.

Más allá del carácter religioso de la celebración, la jornada se convirtió en un símbolo de fe y solidaridad para quienes buscan nuevas oportunidades laborales y mejores condiciones de vida.