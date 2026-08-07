Quién es Pedro Di Nezio, el científico que quedó al frente del Servicio Meteorológico Nacional

El Gobierno oficializó la designación de Pedro Di Nezio como director del Servicio Meteorológico Nacional. Reemplaza a Antonio Mauad y estará al frente del organismo por cuatro años.

El Gobierno nacional oficializó este jueves la designación de Pedro Nicolás Di Nezio como nuevo director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El científico reemplazará al comodoro retirado Antonio José Mauad, quien presentó su renuncia tras haber encabezado el organismo durante un período marcado por una profunda reestructuración y recortes de personal.

La designación fue formalizada mediante el Decreto 714/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti.

Una gestión de cuatro años al frente del SMN

Di Nezio asumió funciones el 1 de julio y tendrá un mandato de cuatro años, con rango y jerarquía de subsecretario.

Su antecesor, Antonio Mauad, había sido designado de manera ad honorem a comienzos de 2026, pero dejó el cargo tras poco más de seis meses de gestión. Su paso por el organismo estuvo atravesado por un proceso de reorganización que incluyó despidos y una reducción de la planta de personal.

Un especialista en predicción climática

Pedro Di Nezio es ingeniero mecánico, doctor en Meteorología y Oceanografía Física y cuenta con más de dos décadas de trayectoria en universidades y centros de investigación de prestigio internacional.

Especializado en predicción climática y fenómenos meteorológicos de alto impacto, lideró proyectos científicos de cooperación internacional y, tras su regreso a la Argentina, impulsó iniciativas para fortalecer la capacidad de pronóstico climático y la articulación entre organismos públicos e instituciones académicas.

Uno de los trabajos que consolidó su reconocimiento fue la elaboración, en 2017, de uno de los primeros pronósticos que anticipó el fenómeno La Niña con dos años de antelación, una herramienta de gran utilidad para la planificación del sector agropecuario.

Un organismo en plena transformación

La llegada de Di Nezio se produce en un contexto de cambios dentro del Servicio Meteorológico Nacional. Durante los últimos meses, el organismo llevó adelante un proceso de reestructuración que derivó en la desvinculación de más de 200 trabajadores y generó medidas de fuerza impulsadas por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

De acuerdo con datos oficiales, la dotación del SMN pasó de 979 empleados en abril a 843 en junio de 2026, una reducción que despertó preocupación entre especialistas, quienes advirtieron sobre el posible impacto en la calidad de los servicios meteorológicos.

Pese a ese escenario, el nuevo director tendrá entre sus principales desafíos avanzar con un plan de inversión destinado a modernizar y automatizar la red de estaciones meteorológicas del país, con el objetivo de fortalecer la capacidad de anticipación frente a eventos climáticos extremos.