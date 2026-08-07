El Quini 6 celebra 38 años con el premio más grande de su historia: qué se sortea este domingo

El Quini 6 celebrará su 38° aniversario con un pozo récord de $20.000 millones. El Siempre Sale entregará un premio equivalente a USD 3 millones.

El Quini 6 vivirá este domingo 9 de agosto una edición histórica. En el marco de su 38° aniversario, la Lotería de Santa Fe pondrá en juego un pozo estimado de 20.000 millones de pesos, el más alto desde la creación del tradicional juego de azar en 1988.

La cifra récord fue posible luego de que el sorteo del miércoles 5 de agosto dejara vacantes las principales modalidades, permitiendo que los premios se acumularan para una jornada que promete una participación masiva en agencias oficiales de todo el país.

Un Siempre Sale equivalente a USD 3 millones

Uno de los mayores atractivos del sorteo aniversario será la modalidad Siempre Sale, que entregará un premio equivalente a 3 millones de dólares libres de impuestos, pagadero en pesos al tipo de cambio vendedor del Banco Nación vigente al cierre del viernes 7 de agosto.

A diferencia de las demás modalidades, el Siempre Sale garantiza que el premio será adjudicado. Si nadie acierta los seis números, el pozo se distribuye entre quienes obtengan la mayor cantidad de aciertos, asegurando que exista al menos un ganador.

Desde la Lotería de Santa Fe explicaron que el premio ya contempla las deducciones impositivas, por lo que el ganador podrá disponer del monto correspondiente una vez cobrado.

Cómo se distribuye el pozo récord

El total de $20.000 millones estará dividido entre las distintas modalidades del juego:

Tradicional (Primer Sorteo): $6.900 millones.

$6.900 millones. La Segunda: $4.200 millones.

$4.200 millones. Revancha: $2.400 millones.

$2.400 millones. Siempre Sale: equivalente a USD 3 millones, pagaderos en pesos.

equivalente a USD 3 millones, pagaderos en pesos. Pozo Extra: $200 millones.

La acumulación de todas las categorías convierte a este concurso en el de mayor monto desde el lanzamiento del Quini 6.

Un clásico que cumple 38 años

El primer sorteo del Quini 6 se realizó el 9 de agosto de 1988. Desde entonces, el juego se consolidó como uno de los más populares de la Argentina y actualmente se comercializa a través de agencias oficiales de todas las provincias adheridas.

Según datos de la Lotería de Santa Fe, cada semana se registran alrededor de 2,7 millones de apuestas, cifra que podría incrementarse considerablemente para esta edición especial debido al monto récord en juego.

El vicepresidente ejecutivo de la entidad, Daniel Di Lena, destacó que el premio busca reflejar la magnitud del pozo acumulado y aseguró que la campaña por el aniversario tuvo una importante repercusión tanto entre los apostadores como en las agencias oficiales.

Con todas las modalidades acumuladas y un premio histórico, el sorteo de este domingo se perfila como uno de los más importantes en la historia del Quini 6 y genera una fuerte expectativa entre quienes buscarán quedarse con alguno de los millonarios pozos.