El BCRA proyecta inflación por debajo del 2% y un dólar a $1.652 para fin de 2026

El REM del BCRA prevé una inflación inferior al 2% en los próximos meses y estima que el dólar oficial cerrará 2026 en $1.652.

Las expectativas del mercado sobre la economía argentina volvieron a mostrar señales de moderación para lo que resta del año. Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) difundido por el Banco Central (BCRA), los analistas proyectan que la inflación mensual se mantendrá por debajo del 2% hasta fin de 2026, mientras que el dólar oficial cerraría diciembre en torno a los $1.652.

El informe, elaborado con las estimaciones de más de 30 consultoras y entidades financieras, también anticipa una inflación acumulada del 29,8% para todo el año, una leve mejora respecto del relevamiento anterior.

La inflación seguiría desacelerándose

De acuerdo con las proyecciones, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio habría cerrado en el 2%, dato que será confirmado por el INDEC el próximo 13 de agosto.

Para los meses siguientes, los especialistas esperan que la inflación continúe en niveles inferiores al 2%, con una trayectoria relativamente estable.

Las proyecciones del REM son las siguientes:

Julio: 2%

2% Agosto: 1,8%

1,8% Septiembre: 1,8%

1,8% Octubre: 1,7%

1,7% Noviembre: 1,6%

1,6% Diciembre: 1,8%

1,8% Enero de 2027: 1,7%

En el acumulado anual, los analistas estiman una inflación del 29,8% durante 2026, 0,2 puntos porcentuales menos que en la encuesta del mes anterior.

El dólar oficial cerraría el año en $1.652

El REM también actualizó las previsiones para el tipo de cambio oficial, con una leve corrección a la baja respecto del relevamiento previo.

Las estimaciones indican que el dólar minorista alcanzaría:

Agosto: $1.512

$1.512 Septiembre: $1.546

$1.546 Octubre: $1.577

$1.577 Noviembre: $1.618

$1.618 Diciembre: $1.652

Las nuevas proyecciones muestran un sendero de depreciación gradual del tipo de cambio oficial durante el segundo semestre.

Qué otras variables económicas prevé el mercado

Además de la inflación y el dólar, el relevamiento incluyó proyecciones sobre la actividad económica, el empleo, el comercio exterior y las cuentas públicas.

Los analistas estiman un crecimiento del 2,7% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2026, aunque con una caída del 0,4% durante el segundo trimestre y una recuperación del 1% en cada uno de los dos trimestres siguientes.

En materia laboral, esperan una tasa de desempleo del 7,7% en el segundo trimestre y del 7,5% hacia fines de año.

Respecto del sector externo, proyectan exportaciones por US$100.207 millones e importaciones por US$76.773 millones, mientras que prevén un superávit fiscal primario de $15,6 billones para el Sector Público Nacional no Financiero.

El informe del Banco Central constituye una de las principales referencias sobre las expectativas económicas del mercado y sirve como indicador de las previsiones que manejan consultoras privadas y entidades financieras sobre la evolución de las principales variables macroeconómicas del país.