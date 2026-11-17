Toyota construirá una nueva planta en Zárate para fabricar la Tacoma híbrida desde 2030. El proyecto prevé 50.000 unidades anuales y miles de empleos.

Toyota confirmó una inversión de US$1.341 millones para construir una nueva planta industrial en Zárate, provincia de Buenos Aires, donde fabricará la pickup Tacoma híbrida a partir de 2030. El proyecto tendrá una capacidad inicial de 50.000 unidades anuales y apunta a convertir a la Argentina en una plataforma de producción y exportación de vehículos electrificados para América Latina.

La iniciativa se desarrollará dentro del complejo industrial que la automotriz ya posee sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 81. La inversión fue presentada bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y representa uno de los proyectos de mayor magnitud en la historia de la industria automotriz nacional.

El presidente de Toyota Argentina, Gustavo Salinas, explicó que la nueva infraestructura estará preparada para ampliar su capacidad productiva y sumar otros modelos en el futuro.

Toyota Tacoma: producción de 50.000 camionetas por año

La fabricación de la Tacoma híbrida será el primer objetivo de la nueva planta. La compañía proyecta producir inicialmente 50.000 unidades por año y estima que alrededor del 70% tendrá como destino los mercados de América del Sur, Centroamérica y el Caribe.

El esquema seguirá una estrategia similar a la que Toyota aplica actualmente con Hilux y SW4, cuya producción tiene una fuerte orientación exportadora.

La Tacoma ocupará un segmento diferente al de Hilux. Según explicó Salinas, la nueva pickup estará dirigida principalmente a clientes que buscan mayores niveles de confort, equipamiento y prestaciones, mientras que Hilux continuará asociada a su reconocida resistencia y durabilidad.

La intención de la empresa es que ambos modelos se complementen y amplíen la oferta de camionetas de la marca, aunque reconoció que podría existir cierta superposición entre algunas versiones.

Cómo será la nueva fábrica de Toyota en Zárate

La planta incorporará sectores propios de soldadura, ensamblado, pintura y control de calidad. Algunos procesos, como el área de prensa, se compartirán con las instalaciones actuales donde se produce Hilux.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es que la estructura estará preparada para alcanzar una capacidad de hasta 100.000 vehículos anuales. Esto permitirá evaluar la incorporación de un segundo modelo cuando la producción de Tacoma esté consolidada.

Entre las posibilidades que analiza la compañía aparece un SUV electrificado, aunque todavía no existe una decisión definitiva sobre qué vehículo podría sumarse.

Antes de levantar las nuevas instalaciones, Toyota deberá realizar importantes trabajos de infraestructura. Uno de los principales desafíos será trasladar una línea de alta tensión que atraviesa parte del predio y que impide utilizar ese espacio para la construcción.

También será necesario nivelar el terreno, que presenta diferencias de altura de hasta cuatro metros entre distintos sectores. La automotriz adquirió además un terreno adicional frente a la planta actual para ampliar el espacio disponible.

Cuántos puestos de trabajo generará la inversión

El proyecto contempla la creación de más de 3.600 puestos de trabajo durante la etapa de construcción. Una vez que la fábrica esté operativa, se estiman otros 2.600 empleos directos e indirectos.

La inversión también representa una oportunidad para la industria autopartista argentina, ya que Toyota buscará incorporar proveedores locales y regionales para alcanzar los niveles de integración necesarios para exportar a distintos mercados.

La empresa pretende mantener una estructura productiva similar a la que utiliza con Hilux, adaptando las configuraciones y características de los vehículos a las condiciones de cada país.

Qué pasará con la Hilux, la SW4 y la Hiace

La nueva planta funcionará en paralelo con las instalaciones actuales de Toyota en Zárate, donde continuarán las actividades vinculadas con Hilux, SW4 y el utilitario Hiace.

En ese contexto, la compañía prepara una renovación de la Hilux, cuya presentación está prevista para el 12 de diciembre de 2026. Para ese proyecto realizó una inversión cercana a los US$400 millones.

También está previsto avanzar posteriormente con la actualización de la SW4, el SUV derivado de la pickup.

En el caso de la Hiace, Toyota busca ampliar su capacidad de producción. Actualmente ensambla alrededor de 3.000 unidades anuales y tiene como objetivo elevar ese volumen hasta por lo menos 10.000 vehículos por año.

Con la incorporación de Tacoma y el crecimiento de Hilux, la compañía proyecta superar las 200.000 unidades de producción conjunta.

El papel del RIGI en la inversión de Toyota

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones fue una herramienta central para avanzar con el proyecto. Según explicó Salinas, el esquema ofrece previsibilidad para una inversión de largo plazo y establece condiciones específicas para el desarrollo de tecnologías vinculadas con la movilidad electrificada.

La inversión será financiada íntegramente con fondos propios de Toyota, sin recurrir a financiamiento externo.

El cronograma contempla desembolsos de US$19,5 millones durante el primer año y US$147,75 millones durante el segundo, contados desde la notificación de aprobación del proyecto. De todos modos, la empresa aclaró que los fondos podrían ejecutarse antes de esos plazos, de acuerdo con las necesidades de la obra.

La puesta en marcha de la fábrica en 2030 marcará una nueva etapa para Toyota en el país. Con Tacoma como protagonista, la automotriz busca ampliar su capacidad industrial, fortalecer las exportaciones y preparar sus instalaciones para una futura generación de vehículos electrificados.