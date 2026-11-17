Un informe de la UCA estimó que la pobreza llegaría al 42,4% con una canasta básica actualizada. El cálculo supera en ocho puntos la última cifra oficial del Indec.

La Universidad Católica Argentina (UCA) puso en discusión la caída de la pobreza informada por el Indec y advirtió que el indicador podría ubicarse en el 42,4% si se actualizaran los criterios utilizados para calcular la canasta básica y registrar los ingresos de los hogares. El dato surge de dos escenarios alternativos elaborados por investigadores del Observatorio de la Deuda Social Argentina.

El análisis fue realizado por el sociólogo Alejo Giannecchini y el director del Observatorio, Agustín Salvia. Ambos revisaron la metodología oficial y construyeron estimaciones que incorporan una estructura de consumo más reciente, basada en los hábitos de gasto de 2017/18, en lugar de la referencia de 2005 que continúa utilizando el organismo estadístico.

Según el cálculo oficial, la pobreza pasó del 41,3% en el segundo trimestre de 2023 al 34,4% en el mismo período de 2026. Sin embargo, cuando se modifican los criterios de medición, la evolución muestra un panorama diferente.

Qué porcentaje de pobreza estimó la UCA con una nueva canasta básica

El informe Pobreza oficial y mediciones alternativas en la Argentina (2018-2026) presenta dos escenarios que combinan ajustes en la captación de ingresos y en la composición de la Canasta Básica Total (CBT).

En el primero, la pobreza pasó del 37,7% en el segundo trimestre de 2023 al 37,5% en igual período de 2026. En el segundo, en cambio, el indicador subió del 40,8% al 42,4%.

Las estimaciones muestran que la magnitud de la reducción de la pobreza cambia de acuerdo con los parámetros utilizados. Mientras la medición oficial registró una caída de casi siete puntos porcentuales entre 2023 y 2026, los escenarios alternativos reflejan una disminución mucho más moderada o incluso un incremento.

La diferencia también se observa en el monto necesario para que una familia tipo de cuatro integrantes del Gran Buenos Aires no sea considerada pobre.

Para septiembre de 2026, la Canasta Básica Total oficial se ubicaba en $1.632.505. Con la primera metodología alternativa, el valor ascendía a $1.911.876, mientras que con la segunda alcanzaba los $2.073.930.

Esto representa umbrales de pobreza un 17% y un 27% superiores al cálculo oficial, respectivamente.

Por qué la UCA propone actualizar la canasta básica

Uno de los principales cuestionamientos del estudio apunta a la estructura de consumo que utiliza el Indec para determinar la línea de pobreza. La metodología vigente toma como referencia los patrones de gasto de 2005, mientras que los investigadores plantearon alternativas basadas en una composición más reciente, correspondiente al período 2017/18.

El cambio resulta relevante porque, durante los últimos años, se modificó el peso de los distintos gastos dentro del presupuesto familiar. De acuerdo con el informe, los alimentos perdieron participación relativa frente a otros componentes, mientras que los servicios públicos adquirieron mayor importancia en la economía de los hogares.

Por eso, una canasta construida con hábitos de consumo de hace más de dos décadas podría no reflejar adecuadamente la distribución actual de los gastos.

El trabajo también revisó la forma en que se registran los ingresos a través de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Los investigadores detectaron una mejora en la captación relativa de ingresos desde fines de 2023, con mayor intensidad durante 2024 y continuidad, aunque a menor ritmo, en 2025.

Para evaluar esa variación, contrastaron los datos de la encuesta con registros administrativos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), información previsional y estadísticas salariales del propio Indec.

Qué pasó con la pobreza desde el pico de 2024

El informe no desconoce la reducción de la pobreza registrada después del máximo alcanzado durante el primer semestre de 2024, cuando el indicador oficial llegó al 52,9%.

Entre el segundo trimestre de 2024 y el mismo período de 2026, el Indec registró una caída de 16,6 puntos porcentuales, al pasar del 51% al 34,4%.

Sin embargo, las estimaciones alternativas muestran una recuperación de menor magnitud. En esos mismos períodos, uno de los escenarios reflejó una reducción de 10 puntos porcentuales y el otro una baja de 8,6 puntos.

Los investigadores aclararon que sus cálculos no permiten establecer una única tasa de pobreza como definitiva, sino que buscan mostrar cómo las decisiones metodológicas pueden modificar la interpretación de los resultados.

La discusión sobre la actualización de la canasta básica también tuvo consecuencias dentro del organismo estadístico. Marco Lavagna dejó la conducción del Indec luego de que el Gobierno resolviera postergar el cambio metodológico y mantener la estructura de consumo de 2005.

El planteo de la UCA vuelve a poner en el centro del debate cómo se mide la pobreza en la Argentina y hasta qué punto los indicadores oficiales reflejan los gastos que actualmente enfrentan las familias.