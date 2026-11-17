El dólar mayorista subió a $1.551 y el minorista llegó a $1.575 en el Banco Nación. El blue avanzó $25 y cerró a $1.600 para la venta.

El mercado cambiario argentino volvió a registrar subas este lunes 16 de noviembre, con nuevos máximos nominales para el dólar minorista y el blue. Mientras la cotización del Banco Nación avanzó hasta los $1.575, el informal trepó $25 y llegó a los $1.600 para la venta. En paralelo, el mayorista también mostró un incremento y los dólares financieros se mantuvieron por encima de los $1.580.

El dólar mayorista subió $7,50, equivalente a un avance del 0,49%, y cerró en $1.551. Con ese valor, quedó un 27,13% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecido para la jornada en $1.971,72.

En el segmento minorista, la cotización del Banco Nación aumentó $5 y alcanzó los $1.575. El promedio de las principales entidades bancarias relevado por el Banco Central se ubicó cerca de los $1.572.

La mayor variación se registró en el mercado informal. El dólar blue avanzó $25 y llegó a los $1.600, un nuevo máximo nominal para esa cotización.

A cuánto cotizaron el dólar MEP y el contado con liquidación

Los tipos de cambio financieros también operaron en terreno positivo durante la jornada.

El dólar MEP avanzó un 0,5% y se ubicó en $1.584,84, mientras que el contado con liquidación (CCL) subió un 0,4% hasta los $1.684,10. La diferencia entre este último y el mayorista alcanzó el 8,6%.

En el mercado de futuros, los contratos mostraron subas generalizadas. Las operaciones reflejaron expectativas de un dólar mayorista cercano a los $1.566 para fines de noviembre y de $1.596,50 para diciembre.

Estas cotizaciones son seguidas de cerca por los inversores, que también observan la evolución de las reservas del Banco Central y el comportamiento del riesgo país.

La brecha cambiaria y el riesgo país, bajo la lupa

Uno de los factores que genera atención en el mercado es la diferencia entre la evolución del tipo de cambio y la percepción de riesgo sobre la economía argentina.

En lo que va de 2026, el dólar oficial acumula un incremento cercano al 6%, unos 20 puntos porcentuales por debajo de la inflación. Al mismo tiempo, el riesgo país llegó a superar los 900 puntos básicos durante noviembre.

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) señalaron que existe una divergencia entre ambos indicadores. Según el análisis de la firma, el riesgo país retrocedió desde los 939 puntos básicos registrados el 6 de noviembre hasta los 853 puntos en las ruedas posteriores, mientras que el tipo de cambio real acumuló una caída del 5,1% desde julio.

Entre los factores que podrían contribuir a sostener la estabilidad cambiaria, los analistas mencionaron el ingreso de divisas por financiamiento, el superávit energético y la liquidación de la cosecha fina a partir de diciembre. También señalaron que la demanda estacional de pesos hacia fin de año podría influir en el mercado.

Sin embargo, advirtieron que una corrección sostenida de los desequilibrios dependerá de una mejora en la percepción del riesgo argentino, una recuperación de la competitividad cambiaria o una combinación de ambos factores.

El Banco Central aceleró las compras de dólares

La acumulación de reservas también aparece entre las variables centrales para seguir la evolución del mercado. El Banco Central compró US$103 millones el jueves, su mayor adquisición de divisas en más de tres semanas, frente a los US$29 millones de la jornada anterior.

Con esa operación, las compras netas acumuladas durante noviembre llegaron a US$183 millones, mientras que el saldo positivo de 2026 ascendió a US$16.151 millones.

Pese a las intervenciones, las reservas brutas registraron una caída, principalmente por el retroceso en la cotización internacional del oro.

La continuidad de las compras de divisas será uno de los indicadores observados por los inversores, especialmente ante los compromisos financieros que deberá afrontar el Gobierno durante 2027.

En el mercado de futuros, las operaciones del viernes habían reflejado un tipo de cambio mayorista de $1.562,50 para fines de noviembre y de $1.593 para diciembre, con un volumen negociado cercano a los US$925 millones. Estos valores reflejan las expectativas del mercado y pueden variar con las próximas ruedas cambiarias.