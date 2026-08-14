Tiene 62 años, fue madre por primera vez y protagonizó un caso inédito en Argentina

Mabel, de 62 años, dio a luz a su primer hijo en San Nicolás tras un tratamiento de fecundación in vitro con ovodonación. El bebé nació sano.

Una mujer de 62 años se convirtió en madre por primera vez y protagonizó un caso excepcional en Argentina. Mabel dio a luz este miércoles en el Hospital San Felipe de San Nicolás, donde nació David, un bebé de 2,750 kilos.

El nacimiento se produjo mediante una cesárea programada y, según informaron los profesionales que participaron del proceso, tanto la madre como el recién nacido evolucionaron favorablemente. El bebé permaneció en observación en Neonatología como medida de rutina.

El embarazo había sido logrado mediante un tratamiento de fecundación in vitro con ovodonación, bajo la supervisión del médico rosarino Matías Colabianchi.

Un deseo que esperó durante años

Después del nacimiento, Mabel contó la emoción que sintió al concretar un proyecto que había mantenido durante gran parte de su vida.

“Siempre tuve el deseo de ser madre. No me di por vencida”, expresó la mujer, quien también destacó la importancia que tuvo la fe durante el proceso.

La flamante mamá aseguró que se siente realizada después del nacimiento de su hijo. “Antes me faltaba algo y yo sabía lo que me faltaba: me faltaba ser madre”, señaló.

Sobre el estado de salud del recién nacido, contó que David “nació sano y bien” y aseguró que ella también se encontraba en buenas condiciones después del parto.

La obstetra Romina Ruffini, responsable del nacimiento, destacó la evolución del embarazo y la actitud de la paciente durante los controles.

“Fue un embarazo totalmente normal. Ella es una paciente muy predispuesta, estaba siempre muy tranquila, muy confiada. Tuvo un embarazo maravilloso y un nacimiento hermoso”, explicó la médica.

Un caso excepcional para la medicina

La edad de Mabel convirtió al nacimiento en un caso particularmente llamativo. De acuerdo con los antecedentes difundidos hasta el momento, sería la mujer de mayor edad en dar a luz en Argentina, aunque no existen registros oficiales definitivos que permitan establecer con absoluta precisión un récord histórico nacional.

El caso se suma a otros nacimientos excepcionales registrados en distintos países mediante técnicas de reproducción asistida, especialmente a partir de tratamientos con ovodonación.

Más allá de la edad, el nacimiento vuelve a poner en escena el alcance de las técnicas de reproducción asistida y los desafíos médicos que implican los embarazos a edades avanzadas. En este caso, el equipo médico informó que la gestación y el nacimiento evolucionaron favorablemente y que el bebé nació con buen estado de salud.