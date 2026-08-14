Víctimas de tránsito y defensorías reclaman mayor control sobre el estado de las rutas

Representantes de organizaciones de víctimas de siniestros viales y defensorías del pueblo de distintas provincias mantuvieron una reunión para analizar acciones de prevención. Plantearon la necesidad de visibilizar el estado de las rutas y fortalecer los controles para reducir los riesgos y evitar nuevos siniestros.

Organizaciones que trabajan en la prevención de siniestros viales mantuvieron una reunión con representantes de defensorías del pueblo de distintas provincias, con el objetivo de avanzar en acciones que permitan mejorar la seguridad vial y visibilizar las condiciones de las rutas.

Desde la Asociación de Víctimas de Tránsito agradecieron la participación de las defensorías y destacaron la importancia de que estos organismos, como instituciones de promoción de derechos y de control, contribuyan a poner en agenda el estado de la infraestructura vial.

Del encuentro participaron representantes de las defensorías del pueblo de Neuquén, Tandil, Santa Fe, Formosa, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, San Juan, Catamarca, Santiago del Estero, Río Cuarto y Tucumán, entre otras jurisdicciones.

Por Neuquén estuvo presente Antonio Zabala, de la Defensoría del Pueblo provincial.

También participaron distintas organizaciones y familiares de víctimas de siniestros viales, entre ellas Bien Argentino Neuquén, Fundación Miguelito Rosbaco, Mamá Anita Necochea, Estrellas Amarillas San Cayetano, Estrellas Amarillas Azul, la Asociación Internacional de Víctimas de Tránsito y Madres del Dolor.

Durante el encuentro se puso el foco en la necesidad de prevenir los siniestros viales, mejorar las condiciones de circulación y generar mecanismos que permitan advertir y reclamar ante el deterioro de las rutas.

Las organizaciones consideraron fundamental fortalecer el trabajo conjunto entre la sociedad civil y los organismos de control para que el estado de las rutas sea visibilizado y se adopten medidas que permitan reducir los riesgos para quienes transitan diariamente por ellas.