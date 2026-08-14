La Confederación Federal PyME respaldó el proyecto para crear un Ministerio de Ciencia, Tecnología y Universidades

La entidad destacó que la iniciativa puede fortalecer el vínculo entre las PyMEs, las universidades y el sistema científico-tecnológico

La Confederación Federal PyME Argentina manifestó su respaldo al proyecto de ley impulsado por la diputada nacional Marcela Pagano para crear un Ministerio de Ciencia, Tecnología y Universidades.

A través de un comunicado, la entidad consideró que la creación de una estructura con jerarquía ministerial representa una oportunidad para colocar al conocimiento, la innovación y la formación universitaria en el centro de una estrategia de desarrollo productivo federal.

Desde la Confederación señalaron que las pequeñas y medianas empresas cumplen un rol central en la generación de empleo, la producción y el arraigo territorial, pero necesitan herramientas que les permitan mejorar su competitividad y ampliar sus mercados.

En ese sentido, destacaron la importancia de fortalecer la articulación entre el sistema científico-tecnológico, las universidades y los sectores productivos, teniendo en cuenta las particularidades de cada región del país.

Innovación y capacitación para las PyMEs

La organización sostuvo que el proyecto podría generar mejores condiciones para que las empresas accedan a innovación aplicada, transferencia tecnológica, capacitación, digitalización de procesos y vínculos con universidades e instituciones de investigación.

Según plantearon, estas herramientas pueden contribuir a incorporar valor agregado, aumentar la productividad, sustituir importaciones, ampliar mercados y avanzar hacia una matriz productiva más diversificada.

“Invertir en ciencia, tecnología y educación superior no es un gasto: es una decisión de desarrollo”, expresó la Confederación Federal PyME Argentina en el comunicado firmado por su titular, Mauro González.

La entidad también sostuvo que una mayor inversión en estas áreas puede generar nuevas oportunidades para las empresas nacionales, favorecer la creación de empleo y aprovechar las capacidades productivas de las distintas regiones.

Finalmente, la Confederación celebró la presentación de la iniciativa y manifestó su expectativa de que el debate legislativo permita avanzar en políticas públicas estables, federales y de largo plazo, con las PyMEs como parte central de una estrategia orientada a incrementar la producción, la innovación y las oportunidades de desarrollo.