Dólar: las bandas subirán 2,1% en septiembre y el techo llegará a $1.919

El esquema de flotación se ajustará según la inflación de julio. El piso quedará en $724,28 y el límite superior superará los $1.900 hacia fines de septiembre.

El dato de inflación de julio modificará nuevamente las bandas de flotación del dólar durante septiembre. Según el esquema vigente, los límites se ajustarán un 2,1%, en línea con la última variación del IPC informada por el INDEC.

De esta manera, hacia fines de septiembre el techo de la banda cambiaria llegará a $1.919,39, mientras que el piso se ubicará en $724,28.

El mecanismo establece que los límites dentro de los cuales puede moverse el tipo de cambio se actualizan diariamente hasta completar mensualmente el porcentaje correspondiente al último dato de inflación disponible.

Cómo funciona el esquema

Las bandas cambiarias comenzaron a utilizarse en abril de 2025, con la salida del cepo, y desde enero de 2026 incorporaron una fórmula de actualización vinculada con la inflación.

El ajuste tiene un rezago de dos meses, por lo que el dato de inflación que se toma para determinar el movimiento de las bandas no corresponde necesariamente al mes inmediatamente anterior.

A principios de 2026, el esquema comenzó con un piso de $914,78 y un techo de $1.529,03. La modificación de la fórmula buscó evitar que los límites pierdan valor en términos reales frente a una inflación superior al ritmo de actualización anterior.

El Banco Central sostiene que el sistema permite limitar movimientos extremos del tipo de cambio y mantener mayor flexibilidad dentro del mercado cambiario.

El BCRA también busca acumular reservas

El funcionamiento de las bandas se combina con la política de acumulación de reservas que lleva adelante el Banco Central.

Desde comienzos de 2026, la autoridad monetaria implementó un programa de compras de divisas vinculado con la demanda de dinero y la liquidez disponible en el mercado cambiario.

Según la información oficial citada en el reporte, el BCRA acumuló durante el año más de US$13.000 millones en reservas.

La estrategia del Gobierno apunta a utilizar esas compras como una de las principales vías para inyectar pesos en la economía, aunque la intervención puede moderarse cuando aumenta la demanda de dólares.

La actualización de septiembre llevará así el límite superior de la banda por encima de los $1.900, mientras el mercado seguirá de cerca si el tipo de cambio se mantiene dentro de ese rango o se acerca a alguno de sus extremos.