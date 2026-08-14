Ford Ranger desplazó a la Toyota Hilux como el auto argentino más vendido en Brasil

La Ford Ranger superó a la Toyota Hilux en ventas de julio en Brasil y se convirtió por primera vez en más de una década en el vehículo argentino más vendido.

La Ford Ranger destronó a la Toyota Hilux y se convirtió en julio en el vehículo producido en Argentina más vendido en Brasil. El cambio de liderazgo se produjo por primera vez en más de una década y respondió a dos movimientos simultáneos: el crecimiento sostenido de la pick up de Ford y una fuerte caída de las ventas de la camioneta de Toyota.

Durante julio se patentaron 3.402 Ford Ranger frente a 3.369 Toyota Hilux, una diferencia de apenas 33 unidades. Aunque el resultado mensual marca un cambio histórico, todavía no modifica el liderazgo de Toyota en el acumulado de 2026.

Entre enero y julio, la Hilux lleva 26.732 unidades vendidas, mientras que la Ranger suma 20.370. Ambas ocupan además los primeros lugares entre las pick ups medianas en el mercado brasileño.

Un cambio que comenzó a gestarse

El avance de la Ranger no es completamente inesperado. La nueva generación de la camioneta de Ford llegó al mercado brasileño en mayo de 2023 y desde entonces comenzó a recortar progresivamente la distancia con la Hilux.

El primer año completo para comparar el desempeño de ambas fue 2024. En ese período, Toyota vendió 50.010 Hilux, contra 38.860 Ranger. La diferencia fue de 11.150 unidades.

Durante 2025, lejos de achicarse, la brecha volvió a ampliarse. La Hilux cerró el año con 49.721 unidades comercializadas en Brasil, mientras que la Ranger alcanzó 34.047.

El escenario comenzó a cambiar durante 2026. En el primer trimestre, la Ford logró reducir la diferencia a alrededor de 1.000 unidades mensuales y en los meses siguientes continuó acercándose.

En julio finalmente consiguió superar a su rival.

La caída de la Hilux fue clave

El resultado del último mes no se explica solamente por el crecimiento de la Ranger. La Hilux tuvo una caída significativa en sus ventas.

La pick up de Ford aumentó sus patentamientos un 15% respecto de junio y un 9,6% en comparación con julio de 2025. En cambio, la Toyota retrocedió un 14% frente al mes anterior y registró una caída del 41% interanual.

La diferencia resulta todavía más significativa si se tiene en cuenta que la Hilux venía manteniendo ventas cercanas a las 3.800 unidades mensuales hasta junio.

Desde Ford atribuyeron el crecimiento de la Ranger a una evolución sostenida de la demanda y a la estrategia de comunicación de la marca, sin señalar una acción puntual de precios como causa del salto de julio.

La participación de la Ranger dentro del segmento de pick ups medianas también muestra esa evolución. Pasó del 16,7% en 2023 al 22,1% en 2024 y llegó al 23,6% en el acumulado de los primeros siete meses de 2026. Solo en julio alcanzó el 25,2%.

Ford, además, lanzó en agosto el programa “Compare y compre”, mediante el cual invita a los potenciales compradores a probar las distintas versiones de la Ranger y compararlas con modelos de otras marcas.

Qué otros vehículos argentinos se venden en Brasil

Después de las dos pick ups líderes aparece otro modelo producido en Argentina: el Fiat Cronos. En julio registró 2.237 unidades vendidas y acumuló 14.588 durante los primeros siete meses del año.

Dentro de las pick ups fabricadas en Argentina, detrás de la Ranger y la Hilux se ubicaron la Ram Dakota, con 527 unidades en julio; la Fiat Titano, con 476; y la Volkswagen Amarok, con 442.

En el acumulado anual, la Titano lidera entre esas tres con 3.221 unidades, seguida por la Dakota con 2.556 y la Amarok con 2.274.

El mercado brasileño continúa siendo clave para las automotrices argentinas. Sin embargo, el volumen total de vehículos provenientes de Argentina no mostró un salto extraordinario en julio: las ventas rondaron las 23.000 unidades, por debajo de las más de 25.000 registradas en marzo, abril y mayo.

Por eso, el cambio de liderazgo entre Ranger y Hilux aparece como el dato más relevante del mes. Ford consiguió por primera vez en más de diez años colocar a una pick up argentina por encima de la histórica líder de Toyota, aunque todavía deberá sostener el ritmo durante los próximos meses para transformar ese resultado mensual en un cambio definitivo en el acumulado anual.