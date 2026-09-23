Testigos de Jehová modificaron su postura sobre la sangre: qué cambia

Los Testigos de Jehová permitirán que cada fiel decida si acepta o dona glóbulos rojos, blancos, plasma o plaquetas. La postura sobre sangre completa sigue igual.

Los Testigos de Jehová anunciaron un cambio en su postura sobre el uso médico de la sangre. Desde ahora, cada integrante de la organización podrá decidir según su propia conciencia si acepta transfusiones de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma o plaquetas provenientes de otra persona.

La modificación fue comunicada el 18 de septiembre por el Cuerpo Gobernante, máximo órgano de dirección de la organización, y también alcanza a la decisión de donar sangre con el objetivo de que sus componentes o fracciones sean utilizados por otra persona.

Sin embargo, existe un límite que la organización mantiene sin modificaciones: continúa rechazando las transfusiones de sangre completa por motivos religiosos. El cambio anunciado se refiere específicamente a los cuatro componentes principales de la sangre.

Qué cambió para los Testigos de Jehová

Hasta ahora, la postura religiosa sobre la sangre se basaba en la interpretación del mandato bíblico de “abstenerse de sangre”. Con la nueva actualización, el Cuerpo Gobernante estableció que la aceptación de los cuatro componentes principales de la sangre de un donante debe quedar a criterio de cada persona.

La organización detalló que se trata de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma y plaquetas. Cada fiel podrá decidir si acepta o no estos componentes durante un tratamiento médico o quirúrgico. Del mismo modo, podrá determinar si dona sangre para que esos componentes sean utilizados por otra persona.

En su explicación, los Testigos de Jehová señalaron que la Biblia no establece de manera específica qué debe hacerse con estos productos médicos y que, por ese motivo, consideran que no corresponde imponer una decisión única a todos sus miembros.

La organización aclaró además que el cambio no significa que haya dejado de considerar importante su posición religiosa sobre la sangre. Su postura contra las transfusiones de sangre completa permanece vigente.

El antecedente de marzo

La modificación de septiembre llega después de otro cambio anunciado por los Testigos de Jehová durante 2026.

En marzo, la organización había comunicado una actualización respecto del uso de la sangre de la propia persona en tratamientos médicos. Ese criterio de decisión individual fue posteriormente extendido a los cuatro componentes principales provenientes de la sangre de otra persona.

La nueva postura también distingue entre la sangre completa y sus componentes. Por eso, la organización mantiene su rechazo a las transfusiones de sangre completa, mientras deja en manos de cada fiel la decisión relacionada con glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma y plaquetas.

Una doctrina que durante décadas rechazó las transfusiones

La prohibición de las transfusiones de sangre completa fue durante décadas uno de los rasgos distintivos de la doctrina de los Testigos de Jehová y estuvo vinculada con su interpretación de determinados pasajes bíblicos.

Ahora, el Cuerpo Gobernante sostiene que las decisiones relacionadas con los cuatro componentes principales deben ser tomadas individualmente y según la conciencia de cada integrante.

En su material oficial, la organización también remarca que ningún otro miembro debe juzgar la decisión que tome una persona frente a un tratamiento médico que involucre esos componentes.