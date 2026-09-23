Milei volvió a reclamar por Malvinas ante la ONU y pidió reanudar el diálogo con Reino Unido

Javier Milei cuestionó a la ONU por su actuación sobre Malvinas y reclamó al Reino Unido retomar las negociaciones por la soberanía de las islas.

El presidente Javier Milei cuestionó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por su actuación frente a la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas y reclamó al Reino Unido la reanudación de las negociaciones. El planteo fue realizado este miércoles 23 de septiembre durante su tercera intervención ante la Asamblea General del organismo, en Nueva York.

Ante los líderes mundiales, Milei sostuvo que Malvinas constituye una causa nacional para la Argentina y utilizó su discurso para cuestionar el papel de la ONU en el conflicto. Según planteó, existe una distancia entre los compromisos asumidos por las instituciones internacionales y la situación actual de las islas.

“Malvinas es para nosotros una causa nacional”, afirmó el Presidente durante su exposición. En ese marco, cuestionó que la ONU se haya comprometido a defender la soberanía de sus miembros y a promover la resolución pacífica de los conflictos, pero que, según su interpretación, haya “mirado para otro lado” frente a la situación de las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

El reclamo argentino volvió a centrarse en la necesidad de retomar las negociaciones bilaterales por la soberanía. La posición oficial argentina sostiene desde hace años que la disputa debe resolverse mediante el diálogo y de acuerdo con las resoluciones de Naciones Unidas.

En su discurso, Milei ratificó que su Gobierno busca llevar adelante una “defensa pacífica, práctica y efectiva” de la posición argentina sobre las islas.

El planteo presidencial se produjo después de un nuevo intercambio diplomático con el Reino Unido en Naciones Unidas. El primer ministro británico, Andy Burnham, había defendido la posición de su país ante la Asamblea General, mientras que el canciller argentino Pablo Quirno respondió y sostuvo la disposición de la Argentina a reanudar las negociaciones.

La cuestión Malvinas volvió así a ocupar un lugar central en la agenda internacional del Gobierno argentino, en un contexto en el que la administración de Milei también impulsó nuevas medidas vinculadas con la explotación de recursos naturales en la zona y presentó iniciativas legislativas relacionadas con la defensa de la soberanía.

El discurso ante la ONU se inscribe en la estrategia diplomática del Gobierno de sostener el reclamo argentino por la soberanía y reclamar la apertura de negociaciones con el Reino Unido, mientras Londres mantiene su posición sobre las islas.