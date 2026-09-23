ANMAT dio de baja 25 medicamentos: cuáles son los laboratorios alcanzados

ANMAT canceló 25 certificados de medicamentos que estaban vencidos y cuyos titulares no habían iniciado el trámite de reinscripción correspondiente.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) canceló 25 certificados de medicamentos inscriptos en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) debido a que se encontraban vencidos y sus titulares no habían iniciado el trámite de reinscripción.

La medida fue establecida mediante la Disposición 5866/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. El organismo explicó que la decisión surgió de un control realizado por la Dirección de Gestión de Información Técnica sobre certificados que no habían sido reinscriptos.

La normativa establece que la autorización para elaborar y comercializar una especialidad medicinal tiene una vigencia de cinco años. Además, los titulares o representantes deben solicitar la reinscripción dentro de los 30 días anteriores al vencimiento del certificado.

Por ese motivo, ANMAT dispuso la cancelación de los certificados incluidos en el anexo de la disposición.

Qué laboratorios fueron alcanzados

La medida alcanza a distintos laboratorios, algunos de los cuales tienen más de un certificado dado de baja.

Entre las empresas mencionadas figuran CSL Behring S.A., Lafedar S.A., Microsules Argentina S.A., Aspen Argentina S.A., Lavimar S.A., Laboratorio Internacional Argentino S.A. y Savant Pharm S.A.

También aparecen Laboratorios Monserrat y Eclair S.A., Takeda S.A., Megalabs Argentina S.A.U., Eurofar S.R.L., Monte Verde S.A., Tecnonuclear S.A., Terumo BCT Latin America S.A. y Laboratorio Elea Phoenix S.A.

En total, la disposición contempla 25 certificados, cuyos números figuran en el anexo oficial de la medida.

Qué pueden hacer los laboratorios

La disposición establece que las firmas alcanzadas deben ser notificadas y podrán presentar un recurso de reconsideración dentro de los 20 días o un recurso de alzada dentro de los 30 días, contados desde la notificación.

Además, la normativa contempla la posibilidad de iniciar una acción judicial dentro de los plazos establecidos por la legislación vigente.

La cancelación dispuesta por ANMAT está vinculada específicamente con el vencimiento de los certificados y la falta de inicio del trámite de reinscripción, según consta en la resolución oficial.