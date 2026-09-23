Sismo de 5,4 en La Rioja: se sintió en Córdoba, Catamarca y San Juan

Un sismo de magnitud 5,4 se registró este miércoles en La Rioja. Ocurrió a las 6:21 y tuvo una profundidad de 143 kilómetros.

Un fuerte sismo de magnitud 5,4 se registró este miércoles por la mañana en la provincia de La Rioja y fue percibido en distintos puntos de Catamarca, San Juan y Córdoba.

El movimiento ocurrió a las 6:21 y tuvo una profundidad de 143 kilómetros, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). El epicentro fue ubicado a unos 50 kilómetros al sudoeste de Aimogasta, 54 kilómetros al noreste de Chilecito y 82 kilómetros al sur de Tinogasta.

La profundidad del fenómeno hizo que el movimiento se percibiera de manera diferente según la distancia respecto del epicentro. En las localidades riojanas más cercanas el temblor fue registrado con mayor intensidad.

Dónde se sintió el sismo

El movimiento fue percibido en diferentes localidades de La Rioja, Catamarca, San Juan y Córdoba.

En Famatina, una de las zonas más próximas al epicentro, el INPRES registró una intensidad de IV. En Aimogasta y Chilecito alcanzó valores de entre III y IV, con reportes de oscilación de objetos colgantes.

También hubo registros del movimiento en la ciudad de La Rioja, San Fernando del Valle de Catamarca y Vinchina, donde la intensidad fue menor.

En San Juan, el temblor fue percibido en sectores de la provincia, incluida la capital, con una intensidad de entre II y III. En Córdoba también se registró una percepción leve del movimiento.

No se reportaron daños

Durante las primeras horas posteriores al sismo no se informaron daños materiales ni personas heridas como consecuencia del movimiento.

El INPRES continuaba recopilando reportes para evaluar cómo se percibió el fenómeno en las distintas localidades alcanzadas.

La profundidad de 143 kilómetros fue uno de los factores que contribuyó a amortiguar el impacto en superficie, pese a que la magnitud permitió que el movimiento se sintiera a una distancia considerable del epicentro.