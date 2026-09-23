Jubilaciones: la mínima sube 1,66% en octubre y queda en $435.748

ANSES oficializó un aumento del 1,66% para las jubilaciones de octubre. El haber mínimo será de $435.748,51 y el máximo llegará a $2.932.174,85.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este miércoles un aumento del 1,66% para las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones previsionales que se cobrarán en octubre.

La actualización quedó establecida mediante la Resolución 284/2026, publicada en el Boletín Oficial, y se calcula de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente, vinculada a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Con el nuevo incremento, el haber mínimo jubilatorio pasará a $435.748,51, mientras que el haber máximo quedará establecido en $2.932.174,85 durante octubre.

La actualización también alcanza a la Prestación Básica Universal (PBU), que será de $199.335,05, y a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que ascenderá a $348.598,81.

Cuánto queda la jubilación mínima frente a la línea de pobreza

El nuevo haber mínimo de $435.748,51 queda por debajo del valor de la Canasta Básica Total (CBT) para un adulto equivalente, que en agosto fue de aproximadamente $519.578.

La CBT es el indicador utilizado por el INDEC para establecer la línea de pobreza. En agosto, además, aumentó 2,6% y para una familia tipo de cuatro integrantes alcanzó los $1.605.497.

La comparación debe hacerse con el ingreso total del hogar y considerando la composición familiar, ya que el valor de la canasta varía según la cantidad y las características de sus integrantes.

Qué pasa con el bono para jubilados

A la fecha de la publicación de la resolución de movilidad, no está incluido en ella ningún nuevo bono extraordinario para los jubilados que cobran el haber mínimo.

El eventual pago de un bono adicional se establece mediante una normativa diferente, por lo que el monto final que pueda recibir cada beneficiario dependerá de las disposiciones que se adopten para octubre.

Por ahora, el valor oficialmente fijado por ANSES para la jubilación mínima es de $435.748,51.

Otros valores que cambian en octubre

La resolución también actualizó las bases imponibles del sistema previsional. Desde el período devengado octubre, la base mínima será de $146.759,98, mientras que la máxima llegará a $4.769.631,49.

En paralelo, ANSES oficializó mediante otra resolución el incremento del 1,66% en los límites, rangos y montos de las asignaciones familiares que se perciban desde octubre. El ingreso individual que excluye al grupo familiar del cobro de estas asignaciones quedó establecido en $3.209.863.