Sturzenegger cruzó a Prat-Gay y defendió el efecto “derrame” de Vaca Muerta en el empleo

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado aseguró que la energía y la minería multiplican puestos de trabajo mediante encadenamientos productivos y la generación de riqueza. Además, respaldó los dichos de Javier Milei sobre el modelo de Arabia Saudita.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió el impacto económico de Vaca Muerta y aseguró que la actividad energética genera efectos que van más allá de los puestos de trabajo directos.

A través de una publicación en la red social X, planteó que la riqueza producida por el sector impulsa otras actividades económicas, tanto por la demanda de bienes y servicios como por el gasto de empresas, trabajadores, el Estado y los accionistas.

El funcionario se refirió al debate generado por las declaraciones del exministro de Economía Alfonso Prat-Gay sobre la capacidad de Vaca Muerta para generar un derrame sobre el conjunto de la economía. En ese contexto, explicó que el impacto de la actividad debe analizarse a partir de los encadenamientos productivos y de la distribución de los ingresos que genera.

Según detalló, la industria petrolera demanda maquinaria, equipos, cañerías, vehículos, infraestructura y servicios, además de impulsar actividades vinculadas con el comercio, la salud, la educación y el esparcimiento. A estos efectos se suman los encadenamientos hacia adelante, relacionados con la disponibilidad de energía e insumos para otras industrias, como la petroquímica y la producción de fertilizantes.

Sturzenegger sostuvo que estos efectos pueden medirse a través de la matriz insumo-producto y señaló que, según esa metodología, por cada puesto de trabajo en la producción petrolera se generan cinco puestos adicionales en los encadenamientos hacia atrás.

Sin embargo, el ministro consideró que el impacto más importante se encuentra en la riqueza que produce la actividad y en cómo esos recursos se destinan a otros sectores de la economía. En ese sentido, mencionó los ingresos que reciben los proveedores, el Estado mediante impuestos y regalías, y los accionistas, cuyo gasto también puede contribuir a sostener empleos en otras actividades.

Como ejemplo, citó el caso de Arabia Saudita, donde, según indicó, la industria petrolera emplea directamente entre 100.000 y 200.000 trabajadores, mientras que la riqueza generada por el sector sostiene una fuerza laboral de alrededor de 10 millones de personas.

El impacto en Neuquén y Río Negro

En su publicación, Sturzenegger también hizo referencia a las reducciones impositivas implementadas por distintas provincias que reciben mayores ingresos vinculados con la energía y la minería.

En particular, destacó los casos de Neuquén y Río Negro, que avanzaron en la eliminación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para determinadas actividades, entre ellas el turismo. También mencionó a Catamarca, donde se aplicaron medidas tributarias orientadas a la producción industrial.

Según el funcionario, estas decisiones pueden generar nuevas oportunidades de expansión para otros sectores económicos, al reducir costos y ampliar los márgenes para la inversión y la actividad productiva.

Además, señaló que estimaciones realizadas por estudiantes de la Universidad de San Andrés proyectan que alrededor de cuatro millones de personas podrían trasladarse desde el Área Metropolitana de Buenos Aires hacia Neuquén, Río Negro, San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy.

Finalmente, Sturzenegger planteó que la energía, la minería, el agro y la ganadería representan sectores en los que Argentina desarrolla ventajas competitivas, y sostuvo que el desafío consiste en transformar ese potencial productivo en nuevas oportunidades de crecimiento económico y empleo.