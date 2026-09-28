La Justicia puso la lupa sobre las billeteras Bitcoin de Manuel Adorni

El fiscal Gerardo Pollicita pidió verificar ocho billeteras de Bitcoin que Manuel Adorni presentó para justificar casi US$600.000 de su patrimonio.

La investigación busca determinar si las billeteras virtuales efectivamente estaban bajo control de Adorni y si los movimientos registrados coinciden con las operaciones que describió su defensa. La medida deberá contar con la autorización del juez federal Ariel Lijo.

Según la explicación presentada por el exfuncionario, las operaciones con Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018 le habrían permitido obtener US$591.544,61. Esa suma fue utilizada para justificar parte de los fondos declarados posteriormente como provenientes de la venta de activos.

Cómo será el peritaje de las billeteras

Las ocho direcciones de Bitcoin no están registradas con nombre y apellido, ya que se trata de billeteras de autocustodia. Por ese motivo, uno de los puntos que la fiscalía busca comprobar es si Adorni tenía efectivamente el control de esas cuentas durante el período en el que, según su versión, realizó las operaciones.

El procedimiento contempla que el abogado defensor concurra a la fiscalía junto con un perito de parte y una computadora. Allí deberá utilizar las herramientas correspondientes para demostrar el control de cada una de las direcciones mediante la firma digital de mensajes proporcionados por la investigación.

Luego, los especialistas de la Policía Federal Argentina verificarán criptográficamente las firmas y las direcciones informadas. El procedimiento quedará registrado y las claves privadas permanecerán bajo custodia de la defensa.

La medida apunta a establecer si las billeteras mencionadas por Adorni corresponden efectivamente a aquellas desde las cuales se realizaron las operaciones que, según su descargo, generaron los casi US$600.000.

La investigación patrimonial se amplió hasta 1998

Además del análisis de las criptomonedas, Pollicita pidió ampliar el período de investigación sobre el patrimonio de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.

La pesquisa originalmente abarcaba desde enero de 2012, pero ahora la fiscalía busca reconstruir los ingresos y bienes de ambos desde que alcanzaron la mayoría de edad. En el caso de Adorni, el período se retrotrae a 1998; para Angeletti, a 2000.

El fiscal solicitó información sobre sus antecedentes laborales, ingresos, aportes previsionales, actividades como autónomos o monotributistas y empleadores. También pidió datos sobre vehículos y eventuales participaciones en sociedades, asociaciones o fundaciones.

La Justicia busca así reconstruir la evolución patrimonial de la pareja y contrastarla con la explicación presentada por Adorni sobre el origen de los fondos. La investigación continúa abierta y las nuevas medidas deberán determinar qué elementos pueden ser corroborados a partir de la documentación y las operaciones con criptomonedas aportadas por la defensa