Argentina Week en París: Figueroa participará del encuentro para atraer inversiones europeas

El gobernador de Neuquén integrará la delegación argentina encabezada por Javier Milei durante el evento que se desarrollará la próxima semana en Francia y reunirá a funcionarios, gobernadores y empresarios.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, participará de la segunda edición de Argentina Week, el evento que se desarrollará la próxima semana en París, Francia, con el objetivo de presentar oportunidades de inversión y proyectos estratégicos de la Argentina ante empresarios y representantes del sector financiero europeo.

La actividad se extenderá durante tres días, entre miércoles y viernes, y tendrá como eje la promoción de inversiones y la generación de mecanismos destinados a acelerar proyectos en distintos sectores de la economía.

La delegación argentina estará encabezada por el presidente Javier Milei e integrada por funcionarios nacionales, gobernadores y representantes del sector empresario. Entre los funcionarios confirmados se encuentran la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el canciller Pablo Quirno y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

También participarán funcionarios de las áreas de Salud y Justicia, además de representantes provinciales vinculados con sectores considerados estratégicos para la economía nacional.

Junto con Figueroa, estarán los gobernadores patagónicos Ignacio Torres, de Chubut, y Alberto Weretilneck, de Río Negro. También fueron convocados mandatarios de provincias vinculadas con la minería y la actividad agroindustrial.

La presencia de Neuquén estará relacionada especialmente con el desarrollo de Vaca Muerta y las oportunidades de inversión vinculadas con la producción de hidrocarburos, infraestructura y exportaciones.

El encuentro se realizará luego de la participación de Milei en Nueva York, donde el Gobierno argentino avanzó en acuerdos vinculados con infraestructura, energía y minerales críticos, entre ellos el denominado Corredor Andes-Atlántico, que contempla financiamiento de hasta 7.000 millones de dólares del EXIM Bank estadounidense hacia 2027.

Desde el Gobierno nacional señalaron que Argentina Week buscará mostrar ante inversores europeos los proyectos que se encuentran en desarrollo y generar nuevos vínculos para ampliar el financiamiento y la llegada de capitales al país.