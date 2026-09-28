El Niño podría llegar a una intensidad histórica: qué se espera en Argentina

El Niño podría alcanzar una intensidad excepcional en diciembre y extender sus efectos hasta 2027, con lluvias y temperaturas extremas en Argentina.

El fenómeno de El Niño atraviesa una etapa de fuerte intensificación y los principales modelos climáticos anticipan que podría alcanzar su máxima intensidad hacia diciembre. El escenario genera especial atención en Argentina por la posibilidad de lluvias superiores a lo normal, tormentas fuertes y episodios de calor extremo durante los próximos meses.

Las proyecciones indican que el fenómeno podría mantener una intensidad muy elevada durante el verano 2026-2027 e incluso extender sus efectos hasta abril del próximo año. El Litoral argentino aparece como una de las regiones con mayor probabilidad de registrar precipitaciones por encima de los valores habituales.

El Niño se desarrolla cuando las temperaturas superficiales del océano Pacífico ecuatorial se encuentran significativamente por encima de los valores normales. Esa alteración modifica los patrones de circulación atmosférica y puede generar cambios en las condiciones meteorológicas de distintas regiones del planeta.

Qué dicen los modelos sobre la intensidad de El Niño

Uno de los indicadores utilizados para monitorear el fenómeno es el Niño 3.4, que mide la temperatura del agua en una zona central del Pacífico ecuatorial. Según las proyecciones citadas en el informe, actualmente presenta valores cercanos a los 3 °C por encima del promedio.

Los modelos internacionales coinciden en que el calentamiento continuará durante los próximos meses. Un análisis del International Research Institute for Climate and Society, de la Universidad de Columbia, encontró que los 22 modelos evaluados proyectan condiciones correspondientes a un fenómeno de intensidad muy fuerte durante el verano.

A su vez, los modelos del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio contemplan un posible máximo de alrededor de 4,1 °C por encima del promedio en diciembre.

De concretarse ese escenario, se trataría de un episodio excepcional dentro de los registros disponibles. Las previsiones también contemplan una continuidad de las condiciones asociadas a El Niño durante los primeros meses de 2027.

Sin embargo, una mayor intensidad del fenómeno no significa que todas las provincias vayan a atravesar inundaciones o eventos extremos. El impacto depende de otros factores atmosféricos y de las características particulares de cada región.

El Litoral, bajo mayor vigilancia por las lluvias

Las perspectivas para el período comprendido entre noviembre y marzo ubican a Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa entre las provincias con mayores probabilidades de recibir precipitaciones por encima de los valores habituales.

El comportamiento de las lluvias será especialmente relevante por su posible impacto sobre los principales ríos de la región.

El río Uruguay puede responder con crecidas rápidas ante períodos de precipitaciones intensas, mientras que el Paraná suele presentar una evolución más gradual, aunque moviliza volúmenes de agua considerablemente mayores.

En otras zonas del país, las señales son menos marcadas. Para sectores del oeste de Cuyo, La Pampa, el sudoeste bonaerense y el noreste de la Patagonia, las proyecciones muestran menores probabilidades de lluvias superiores a lo normal.

Esto no significa ausencia de eventos extremos, sino que la señal climática asociada específicamente a El Niño es menos definida en esas regiones.

Lluvias intensas, calor y antecedentes

El exceso de precipitaciones no es el único factor que genera atención de cara al próximo verano. El fenómeno también puede favorecer determinadas configuraciones atmosféricas asociadas a temperaturas elevadas y olas de calor.

Los antecedentes históricos permiten, sin embargo, poner en contexto el escenario. Durante los últimos 50 años hubo inundaciones urbanas importantes que ocurrieron incluso durante fases neutrales del clima.

La crecida del río Paraná registrada en 2014 es uno de los ejemplos que muestran que los eventos hidrológicos extremos no dependen exclusivamente de la presencia de El Niño.

En el Litoral, uno de los antecedentes más importantes corresponde al episodio 1997-1998. Durante ese período, las crecidas provocaron unos 32.800 evacuados y afectaron a cerca de 290.000 personas.

Estos datos sirven como referencia histórica, pero no implican que el próximo verano vaya a repetirse un episodio de características similares.

Qué puede pasar con el campo

El escenario también tiene implicancias para la producción agropecuaria. Una mayor disponibilidad de agua puede favorecer el desarrollo de los cultivos, aunque un exceso de precipitaciones puede generar complicaciones en los lotes, caminos e infraestructura rural.

El anegamiento de campos puede dificultar la siembra y el ingreso de maquinaria, mientras que los caminos deteriorados pueden afectar el traslado de granos y otros productos.

Entre las zonas que requieren especial seguimiento aparecen sectores del norte de La Pampa, el sur de Córdoba y la cuenca del río Salado bonaerense, donde los niveles de las napas se encuentran elevados.

Ante la posibilidad de excesos hídricos, algunos productores analizan estrategias como adelantar la siembra de maíz y soja en lotes ubicados en sectores más altos y con mejores condiciones de drenaje.

Por ahora, el escenario climático plantea un verano que requerirá seguimiento permanente. La evolución de las temperaturas del Pacífico y las próximas actualizaciones de los modelos permitirán determinar con mayor precisión cómo se distribuirán las lluvias y las temperaturas en cada región del país durante los meses de mayor intensidad de El Niño.