El riesgo país superó los 640 puntos y alcanzó su máximo de 2026

El riesgo país argentino superó los 640 puntos y alcanzó su nivel más alto de 2026, mientras caen los bonos y las acciones en Wall Street.

El riesgo país argentino superó los 640 puntos básicos este lunes y alcanzó su nivel más alto en lo que va de 2026, en una jornada marcada por nuevas bajas de los bonos soberanos y de las acciones argentinas. El indicador elaborado por JP Morgan llegó a 641 puntos, según datos difundidos durante la jornada.

La suba se produjo después de que el índice cerrara la semana pasada en 609 puntos y llegara a tocar los 628 durante la rueda del viernes. En las últimas jornadas, la caída de los títulos de deuda argentina llevó nuevamente al riesgo país por encima de los 600 puntos.

El indicador mide la diferencia entre el rendimiento que los inversores exigen por los bonos argentinos y el que ofrecen los títulos del Tesoro de Estados Unidos. Cuando aumenta, se encarece el costo de financiamiento para un país que busca colocar deuda en los mercados internacionales.

Caen los bonos y las acciones argentinas

El deterioro también se reflejó en otros activos financieros. Durante la jornada, los bonos argentinos en dólares registraron nuevas bajas, mientras que el índice S&P Merval retrocedió 2,1% hasta los 2.832.065 puntos, según los datos publicados durante la rueda.

Entre las acciones líderes, BBVA registró una caída del 3,9%, Grupo Financiero Galicia perdió 3,8% y Grupo Supervielle retrocedió 3,4%.

En Wall Street, los ADR de compañías argentinas también operaron mayoritariamente en baja. BBVA cedió 3,9% y Banco Macro cayó 2,9%, en una jornada de presión sobre los activos locales.

Las dudas sobre las reservas y el financiamiento

La evolución del riesgo país ocurre en un contexto en el que el mercado sigue de cerca la capacidad de Argentina para acumular reservas y cubrir sus necesidades de financiamiento. Distintos análisis publicados en los últimos días señalaron además el impacto de las condiciones financieras internacionales y la caída de los bonos soberanos.

La Nación había señalado días atrás que la suba del riesgo país estaba vinculada, entre otros factores, con tasas internacionales más elevadas, el ritmo de la actividad económica y una menor acumulación de reservas.

Para el mercado, otro de los puntos de atención está puesto en las necesidades de financiamiento previstas para 2027. En ese escenario, la evolución de las reservas y las condiciones para acceder nuevamente al mercado de deuda aparecen entre las variables observadas por los inversores.

Con el salto de este lunes, el riesgo país volvió a marcar un nuevo máximo anual y quedó como uno de los principales indicadores del deterioro que atraviesan los activos financieros argentinos durante septiembre.