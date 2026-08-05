Simplifican trámites del Registro de la Propiedad Inmueble y reducen costos para los usuarios

El Ministerio de Justicia puso en vigencia una nueva disposición que elimina cargos en distintos trámites, amplía beneficios para los ciudadanos y avanza en la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal.

El Ministerio de Justicia puso en vigencia la Disposición Administrativa N.º 6/26, mediante la cual profundiza el proceso de simplificación y modernización del Registro de la Propiedad Inmueble (RPI) de la Capital Federal.

La medida apunta a reducir costos, eliminar cargas administrativas y facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios registrales.

La iniciativa se enmarca en el proceso de desburocratización impulsado por la cartera de Justicia y complementa las reformas implementadas a partir del Decreto N.º 902/24, que redujo en un 50 por ciento las tasas registrales, y de la Disposición Administrativa N.º 2/25, que simplificó el sistema de contribuciones previsto por la Ley N.º 17.050.

Entre las principales modificaciones, el certificado de dominio pasará a abonarse únicamente según la cantidad de inmuebles incluidos en la solicitud, sin tener en cuenta el número de actos jurídicos involucrados, lo que simplifica el sistema de liquidación y reduce el costo del trámite.

Además, se eliminó el cargo correspondiente a la planilla de unidades para la inscripción de reglamentos de propiedad horizontal y de sus modificaciones, disminuyendo el costo de esas gestiones y agilizando su registración.

La disposición también estableció la gratuidad del Índice de Titularidad (Informe N.º 3) cuando sea solicitado por personas no registradas para presentar ante la ANSES, el PAMI o entidades bancarias en el marco de la obtención de créditos hipotecarios.

Cada solicitante podrá acceder sin cargo a un máximo de tres informes por año con esos fines.

Por otra parte, se unificó el régimen de reducción de contribuciones para la inscripción de escrituras destinadas a viviendas sociales, independientemente del programa mediante el cual se instrumenten, y se incorporó una contribución especial mínima para determinadas medidas cautelares cuando no exista un monto determinado ni pueda conocerse la valuación fiscal del inmueble.

Desde el Ministerio señalaron que estas medidas buscan continuar avanzando hacia un sistema registral más ágil, eficiente y accesible para los ciudadanos, reduciendo tiempos y costos en la realización de trámites vinculados a la propiedad inmueble.