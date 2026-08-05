Moderna inició el primer ensayo en humanos de una vacuna contra el ébola

Moderna comenzó el primer ensayo clínico en humanos de una vacuna contra la cepa Bundibugyo del ébola. El estudio se desarrolla en Canadá con 80 voluntarios y busca evaluar la seguridad y eficacia de una inmunización basada en tecnología de ARN mensajero, mientras el virus continúa causando miles de contagios en África.

La farmacéutica Moderna puso en marcha el primer ensayo clínico en humanos de una vacuna contra la cepa Bundibugyo del virus del ébola, una variante considerada de alta transmisibilidad. El estudio se desarrollará en tres centros de Canadá y utilizará la misma tecnología de ARN mensajero (ARNm) que la compañía empleó durante la pandemia de Covid-19.

El ensayo, autorizado por Health Canada, incluirá a 80 voluntarios adultos sanos y tendrá como objetivo evaluar la seguridad y la respuesta inmunológica de la vacuna. El proyecto cuenta con el respaldo de la Coalición para las Innovaciones en Preparación ante Epidemias (CEPI), que comprometió una inversión de 50 millones de dólares para su desarrollo.

Buscan una vacuna contra una de las variantes más peligrosas

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que la cepa Bundibugyo se transmite por contacto directo con sangre, fluidos corporales, secreciones, órganos u otros materiales biológicos de personas o animales infectados, además de superficies contaminadas.

Entre los principales síntomas se encuentran fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, dolores musculares, debilidad, vómitos, diarrea y erupciones cutáneas. En los casos más graves puede provocar hemorragias internas y externas, con una elevada tasa de mortalidad.

El brote en República Democrática del Congo

Mientras avanzan las investigaciones para desarrollar una nueva vacuna, la epidemia de ébola continúa afectando a la República Democrática del Congo.

Según el último reporte oficial, el brote dejó 1.354 personas fallecidas y 3.075 casos confirmados, con una tasa de letalidad cercana al 44%. Además, 755 personas permanecen internadas o aisladas, mientras que 556 pacientes lograron recuperarse.

Las autoridades sanitarias informaron que el seguimiento de contactos alcanza el 76,4%, aunque reconocieron que la situación continúa siendo crítica debido a la alta circulación del virus en cinco provincias del país.

Recomendaciones para contener el virus

Frente al avance del brote, los organismos sanitarios internacionales recomiendan fortalecer la vigilancia epidemiológica, ampliar la capacidad de diagnóstico, intensificar el rastreo de contactos y garantizar el aislamiento inmediato de los casos confirmados.

También aconsejan reforzar la capacitación del personal de salud, asegurar el abastecimiento de insumos médicos, implementar protocolos de control en fronteras y mantener campañas de información dirigidas a la población para reducir el riesgo de contagio.

El inicio de este ensayo clínico representa un paso importante en la búsqueda de nuevas herramientas para prevenir futuras epidemias de ébola y mejorar la respuesta sanitaria frente a una de las enfermedades virales más letales del mundo.