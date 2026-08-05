Los jóvenes con empleos precarios registran la mayor tasa de morosidad en Argentina

Un informe del Centro de Estudios de la Ciudad reveló que la mora alcanzó el 17,4% en junio. Los menores de 35 años son los más afectados por el endeudamiento y recurren cada vez más a neobancos y financieras digitales.

La morosidad en el pago de deudas de personas físicas alcanzó el 17,4% en junio de 2026, según el último Mapa de la Deuda elaborado por el Centro de Estudios de la Ciudad (CEC) con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert. El informe advierte que el fenómeno afecta especialmente a los jóvenes con empleos precarios, quienes enfrentan mayores dificultades para acceder al sistema financiero tradicional.

El estudio identifica una creciente “juventud endeudada”, integrada por personas menores de 35 años cuyos niveles de mora superan el 25% y, en algunos casos, alcanzan el 50%, dependiendo de la entidad acreedora.

El empleo informal impulsa el endeudamiento

De acuerdo con el relevamiento, la falta de empleo formal limita el acceso de los jóvenes al crédito bancario tradicional y los obliga a recurrir a plataformas digitales, neobancos y otros proveedores de financiamiento.

Como resultado, el 36% de los deudores menores de 35 años concentra sus obligaciones financieras en neobancos, que tras la desregulación del sistema incrementaron significativamente sus tasas de interés, llegando a ofrecer créditos con costos de hasta 100 puntos porcentuales superiores a los de la banca tradicional.

El informe también señala que el estancamiento del crédito en términos reales durante los primeros meses del año coincidió con un aumento sostenido de los montos impagos, lo que elevó los índices generales de morosidad.

Las provincias con mayor mora

El estudio muestra importantes diferencias entre las distintas regiones del país.

Las provincias con los mayores niveles de morosidad son:

La Rioja

San Luis

Catamarca

Santa Cruz

San Juan

En estos distritos, los índices de incumplimiento oscilan entre el 20,5% y el 23,9%.

En el otro extremo se ubican La Pampa y la Ciudad de Buenos Aires, donde la morosidad se mantiene por debajo del 12%.

Dentro de la Capital Federal también existen fuertes diferencias territoriales. El informe indica que los barrios del sur presentan niveles de atraso que duplican a los registrados en la zona norte, mientras que en la provincia de Buenos Aires los mayores índices se concentran en municipios del Área Metropolitana (AMBA).

Qué entidades registran más incumplimientos

Según el relevamiento, los Proveedores No Financieros de Crédito encabezan el ranking de morosidad con un 47,8%, seguidos por las tarjetas no bancarias con 33,27% y los neobancos con 23,34%.

En contraste, los bancos públicos exhiben el menor nivel de incumplimiento, con una tasa del 10,13%, y continúan otorgando nuevos préstamos a sus clientes.