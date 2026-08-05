Flybondi presentó un plan de acción y el Gobierno la autorizó a continuar operando

La ANAC confirmó que la aerolínea podrá seguir volando tras presentar un plan para corregir incumplimientos operativos. La empresa acumuló más de 120 cancelaciones entre junio y julio y mantiene multas y sumarios en trámite.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) autorizó a Flybondi a continuar operando luego de que la compañía presentara un plan de acción para corregir los incumplimientos detectados en su programación de vuelos.

La decisión se conoció después de que el organismo labrara dos nuevas actas de infracción por más de 20 vuelos cancelados en junio y más de 100 durante julio, situación que motivó un refuerzo de los controles sobre la empresa.

Tras evaluar la documentación presentada, la ANAC informó que la aerolínea cumple con las exigencias de la normativa vigente en materia de seguridad operacional y que se encuentran garantizadas las condiciones necesarias para mantener sus operaciones, por lo que podrá continuar comercializando pasajes.

No obstante, el organismo mantiene abiertas distintas actuaciones administrativas contra la compañía. Flybondi ya recibió multas por 54,7 millones de pesos correspondientes a 38 actuaciones y enfrenta otros 22 sumarios que podrían derivar en sanciones superiores a los 450 millones de pesos.

Además, la empresa registra deudas con la ANAC, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) e Intercargo, por lo que adhirió a un plan de pagos para regularizar su situación.

Desde el organismo indicaron que continuará el seguimiento técnico de la programación de vuelos y las tareas de supervisión y fiscalización para verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos por la compañía.

En paralelo, la situación de Flybondi continúa siendo compleja en el mercado regional. Las autoridades aeronáuticas de Brasil mantienen restricciones que impiden a la empresa operar y comercializar vuelos hacia ese país, incluyendo rutas con destino a Florianópolis, Maceió, Salvador y Río de Janeiro.

Pese a que la aerolínea anunció una reorganización de su programación, durante julio canceló gran parte de sus servicios programados, en medio de un escenario marcado por dificultades operativas y financieras.