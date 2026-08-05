ATE marchará al Congreso contra la Ley de Tierras y denunciará un proceso de “extranjerización”

El gremio convocó a una movilización para este jueves frente al Congreso en rechazo al proyecto que busca elevar del 15% al 25% el límite de tierras rurales en manos de extranjeros. La protesta se replicará en distintas provincias.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a una movilización para este jueves frente al Congreso de la Nación en rechazo al proyecto de Ley de Tierras que impulsa modificaciones al régimen de propiedad rural y eleva del 15% al 25% el límite de tierras en manos de extranjeros.

La concentración está prevista para las 12 en la intersección de las avenidas Rivadavia y Rodríguez Peña, en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de una Jornada Nacional de Lucha que incluirá protestas en distintos puntos del país.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó la iniciativa y advirtió sobre sus posibles consecuencias.

“No podemos dejar que esta iniciativa avance. La soberanía nacional nunca estuvo tan comprometida como hoy y debemos salir a la calle a defenderla. Pretenden regalar la Argentina al mejor postor. Quieren vender provincias enteras”, afirmó.

El dirigente sindical también rechazó el argumento de que la reforma pueda atraer inversiones o favorecer al sector agropecuario.

“No es verdad que con esta iniciativa se puedan atraer inversiones o favorecer a los productores agropecuarios. Si se aprueba una norma de estas características, el único resultado será tierra arrasada y miseria”, sostuvo.

Además, Aguiar aseguró que existe un amplio rechazo al proyecto y llamó a participar de las protestas previstas para este jueves.

La iniciativa en debate plantea elevar del 15% al 25% el límite de propiedad extranjera sobre las tierras rurales, tanto a nivel nacional como provincial y departamental.

Entre los cambios también se incluye la eliminación del límite por nacionalidad que establece la legislación vigente, que actualmente impide que una misma nacionalidad concentre más del 30% del cupo permitido.

Asimismo, el proyecto contempla eliminar restricciones para la compra de tierras ribereñas de cuerpos de agua permanentes y de inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera.

Mientras el oficialismo busca reunir los votos necesarios para avanzar con la iniciativa en el Congreso, organizaciones sindicales y distintos sectores sociales anunciaron nuevas manifestaciones para expresar su rechazo al proyecto.