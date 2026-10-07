Santilli corre del Enacom a un hombre de Rodrigo Lugones y designa a un ex Telecom

Diego Santilli corrió a un hombre de Rodrigo Lugones del Enacom y puso en su lugar a un ex gerente de Telecom, en otro avance sobre las áreas que controlaba el socio de Santiago Caputo.

En el gobierno aseguraron a LPO que la movida estuvo coordinada entre Santilli y Caputo que, como anticipó este medio, tomó distancia de su socio en la consultora Move por los manejos opacos en varios resortes del Estado que colmaron la paciencia de Karina Milei.

El jefe de gabinete desplazó a Juan Martín Ozores, que llegó al Enacom de la mano de Darío Genua, el ex secretario de Innovación y Ciencia que Santilli hizo echar por fuertes diferencias personales y que también reportaba a Lugones. La nueva secretaria de Ciencia, Adriana Baravalle, es egresada de una universidad fantasma de Hawaii.

En lugar de Ozores fue designado Andrés Michelazzo, que trabajó en Telecom durante 16 años en puestos jerárquicos. Telecom ahora pertenece al Grupo Clarín, con el que Javier Milei tiene una relación turbulenta. Además de tener un tuit fijado desde hace un año y medio en el que acusa al grupo como “la gran estafa”, Milei obligó a Telecom, controlada por Clarín, a desprenderse de 6 millones de abonados para autorizar la fusión con Telefónica.

Santilli también habia echado mano al Correo, que controlaba Lugones, cuando corrió al interventor y a los directores que había nombrado Manuel Adorni. En el gobierno aseguran que por ahora no habría cambios en Arsat, el otro organismo importante que heredó Santilli. Su titular, Mariano Greco, tiene buenos vínculos con los Menem por medio de su asesora Claudia Bello, ex funcionaria de Carlos Menem.