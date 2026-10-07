ANMAT prohibió tres productos y advirtió por riesgos para la salud

ANMAT prohibió la venta y distribución de tres productos sin registro sanitario que eran ofrecidos con supuestas propiedades para tratar distintas afecciones.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este miércoles el uso, la comercialización y la distribución en todo el país de tres productos que eran ofrecidos con supuestas propiedades terapéuticas.

La medida fue establecida mediante la Disposición 6457/2026, publicada en el Boletín Oficial, luego de que el organismo detectara que los productos no contaban con los registros sanitarios correspondientes.

Los artículos alcanzados son:

“Super calcio cubano” , con registro sanitario consignado como P210809.

, con registro sanitario consignado como P210809. “Suplemento nutritivo 0.44” , de Lucover Productos Naturales.

, de Lucover Productos Naturales. “Ungüento de árnica + coca”, presentado como una nueva fórmula con aceite de cannabidiol y de industria uruguaya.

Según explicó ANMAT, se trata de productos de los que se desconocen las condiciones de fabricación y su composición real. Además, fueron elaborados por establecimientos que no se encuentran habilitados por la autoridad sanitaria y eran comercializados fuera de establecimientos autorizados.

Por ese motivo, el organismo advirtió que representan un riesgo para la salud de quienes pudieran utilizarlos.

La investigación comenzó a partir de dos denuncias recibidas por el Departamento de Control de Mercado de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud.

Las presentaciones alertaban sobre la comercialización de los dos primeros productos en un comercio de Virrey del Pino, partido de La Matanza, mientras que el ungüento era ofrecido mediante venta callejera en la estación de tren de Quilmes.

Uno de los productos prohibidos es el “Super calcio cubano”, cuyo envase lo presentaba como una “vitamina para calcificar los huesos”. Entre sus componentes declarados figuraban vitamina E, calcio, magnesio, zinc, fósforo, hierro, guanábana, levadura de cerveza y cartílago de tiburón.

Sin embargo, la etiqueta también le atribuía supuestos efectos sobre una extensa cantidad de enfermedades y síntomas, entre ellos artritis, artrosis, lumbago, osteoporosis, reumatismo, caída del cabello, agotamiento físico, dolores musculares y Parkinson. Incluso indicaba que podía ser utilizado tanto por adultos como por niños.

El segundo producto, “Suplemento nutritivo 0.44”, también era presentado con supuestas aplicaciones terapéuticas. Su rótulo mencionaba calcio, vitaminas B12 y E, además de otros componentes, y aseguraba que podía utilizarse frente a afecciones como gota, reumatismo, fracturas, parálisis facial, calambres, mareos, dolor de huesos, hinchazón y deterioro visual.

La etiqueta también afirmaba que el producto podía “regenerar los tejidos” y ayudar frente al agotamiento y la denominada “vejez prematura”.

Por último, ANMAT prohibió el “Ungüento de árnica + coca”, que era comercializado en la vía pública. El envase indicaba que contenía aceite de cannabidiol y le atribuía efectos terapéuticos.

El organismo remarcó que los productos fueron prohibidos debido a la falta de registro y habilitación sanitaria, además de las condiciones desconocidas de elaboración y composición. La medida alcanza a todo el territorio nacional.