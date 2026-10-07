El mercado recortó el crecimiento y proyecta una economía más débil

El REM de octubre recortó la proyección de crecimiento de Argentina para 2026 y estimó una caída del PBI en el tercer trimestre.

Las expectativas sobre la economía argentina volvieron a deteriorarse. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publicó este martes el Banco Central recortó la proyección de crecimiento para 2026 y anticipó una contracción de la actividad durante el tercer trimestre.

Según el relevamiento, los analistas estiman que el PBI desestacionalizado habría caído 1% entre julio y septiembre, una corrección de 2,1 puntos porcentuales respecto de la estimación anterior. Si esa proyección se confirma y se combina con la caída registrada en el segundo trimestre, la economía podría entrar en una recesión técnica, definida habitualmente como dos trimestres consecutivos de contracción.

Sin embargo, el escenario proyectado por los analistas no supone una caída prolongada. Para el cuarto trimestre esperan un rebote de 1,8%, mientras que para el primer trimestre de 2027 proyectan una expansión de 0,7%.

Para todo 2026, el mercado redujo su estimación de crecimiento del PBI al 1,5%, seis décimas menos que en el relevamiento anterior. Entre los diez analistas con mejor historial de pronósticos, la expectativa es todavía menor: 1,2%.

La inflación sigue cerca del 2% mensual

En materia de precios, el REM estimó una inflación de 1,9% para septiembre, una décima por encima de la proyección anterior. El Top 10 de los pronosticadores también calculó una variación del 1,9%.

Para la inflación núcleo, que excluye los componentes estacionales y los precios regulados, la mediana del mercado se ubicó en 1,8% mensual para septiembre, mientras que el grupo de mejores pronosticadores estimó 1,7%.

Para octubre, los analistas esperan que la inflación se ubique en torno al 1,7% mensual. La expectativa general mantiene así una trayectoria de desaceleración gradual, aunque todavía lejos de registros cercanos a cero.

El mercado mantiene además una proyección de inflación anual cercana al 30% para 2026, por encima de la pauta de 29% contemplada en el proyecto de Presupuesto.

Qué espera el mercado para el dólar

Las expectativas cambiarias también fueron revisadas. La mediana de los analistas ubicó el tipo de cambio nominal en $1.545 por dólar para el promedio de octubre y en $1.614 para diciembre de 2026.

Para fin de año, el grupo de los diez mejores pronosticadores espera un dólar algo más bajo, en torno a $1.602.

La diferencia entre las previsiones de actividad y las de inflación refleja uno de los principales desafíos de la economía para los próximos meses: el mercado espera una desaceleración de los precios, pero al mismo tiempo observa una actividad económica con menor dinamismo.

Una economía que podría tocar un freno

El nuevo REM muestra un escenario diferente al que los analistas proyectaban meses atrás. El crecimiento esperado para todo 2026 fue recortado de manera significativa y la principal señal de alerta aparece en el tercer trimestre, para el que ahora se prevé una caída del 1%.

El dato todavía no representa una medición definitiva de la actividad: se trata de una expectativa de los analistas relevados por el BCRA. La evolución de los próximos meses determinará si la contracción se confirma y cuánto tiempo dura.

El escenario previsto para el cuarto trimestre aporta, en ese sentido, un dato relevante: el mercado espera una recuperación de 1,8%. Si esa estimación se cumple, la economía podría cerrar el año con una mejora en la actividad pese al freno registrado durante la primera mitad de la segunda parte de 2026.