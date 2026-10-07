La sucesión de Bartolacci agita la interna en la Universidad Nacional de Rosario

La pelea por la sucesión de Franco Bartolacci en la Universidad Nacional de Rosario empezó a tomar temperatura. El rector impulsa a Cintia Pinillos, decana de Ciencia Política en un acuerdo con sectores del socialismo. En frente, se prepara Alejandro “Piruchín” Vila, decano de Humanidades y Artes, que tiene un acuerdo con algunas tribus del peronismo universitario.

Vila es radical y oriundo de Hughes como Pullaro y en su entorno dicen que tiene luz verde del gobernador. Eso no le impidió administrar la Facultad de Humanidades, una de las más importantes de Rosario, con el peronismo.

“Alejandro se va a postular de rector pero si se acuerda un proyecto común no tiene inconvenientes, en un esquema de acuerdo, ir de vice”, dijeron a LPO en su entorno. Para la sucesión de Vila en Humanidades y Artes asoma Mariano Balla, un dirigente de bajo perfil con años de peso en el armado político de distintas gestiones del decanato.

Como sea, se trata de una pelea entre radicales, con internas que arrastran desde siempre y que llegado el momento se termina acomodando una lista de unidad, dijo a este medio una fuente al tanto de la política universitaria.

Por ahora, la cuerda se tensa. Vila abraza a los peronistas que supieron acompañar a Bartolacci y ahora le reclaman que fueron marginados. El rector priorizó su alianza con el socialismo, dicen en la Universidad.

Otro decano que mostró interés en pelear el rectorado es el de Derecho, Hernán Botta, que enfrenta una interna brava en su Facultad que lo tiene ocupado y le complica la campaña por el gobierno de la Universidad.

En abogacía, hay dos sectores que se disputan el decanato: por un lado, Mili Barberis, la secretaria de Asuntos Estudiantiles de la facultad, que cuenta con el apoyo subterráneo de Bartolacci. Por el otro lado, el actual decano impulsa a Romina Pérez.

La lista oficialista cuenta con el apoyo de sectores académicos, docentes, el aparato de la facultad y los sectores gremiales de la abogacía rosarina. Barberis pertenece a la agrupación radical 1983. Entre los abogados que resisten su candidatura dicen que es darle demasiado poder a los estudiantes y prefieren la estrategia de Botta.

Mientras tanto, otro sector del peronismo universitario, cercano a La Cámpora y agrupado en La Masotta, tiene como referente a Soledad Cottone, decana de Psicología. En su entorno creen que puede ocupar el vicerrectorado o la Secretaría General de la UNR.

Cottone se mostró este martes con Vila en la presentación de “La Decana”, un libro que reúne textos de Erminda L. Benítez de Lambruschini, la primera decana de la historia universitaria argentina. La psicóloga impulsó el desarrollo de la disciplina en el Litoral y fue cesanteada tras el golpe del ’55 por su identidad peronista.