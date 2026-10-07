El ministro de Seguridad de Llaryora pide traspaso de Tránsito y se allana la sucesión de Passerini

En medio de la carrera que el gobernador cordobés Martín Llaryora habilitó para la sucesión de Daniel Passerini en la intendencia mediterránea, el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros movió en el arranque de esta semana una ficha fuerte al pedir el traspaso del área de Tránsito de la Municipalidad a la Provincia.

El argumento que utilizó Quinteros fue una medida de fuerza que los empleados municipales nucleados en el Suoem realizaron el domingo para el clásico entre Talleres y Belgrano que dejó a la capital cordobesa sin inspectores de tránsito. En una medida que también alcanzó la inactividad de la repartición para una maratón y una procesión a la Virgen; por lo que, con esa tarea debieron cumplir efectivos de la Policía de Córdoba que controla la cartera de Quinteros.

Todo arrancó en la noche del sábado cuando a Quinteros le notificaron que había una medida de fuerza municipal que lo dejaba sin controles y que debía echar mano a la policía. Habló con funcionarios municipales esa misma noche y repitió el llamado con uno: con el intendente Passerini ya al finalizar el domingo con una inquietud. ¿Qué pasa si los Municipales deciden realizar una medida de fuerza el 10 de noviembre, cuando esté en Córdoba León XIV?

La iniciativa tuvo este martes un respaldo público del gobernador Llaryora y avanzan las conversaciones entre Quinteros y Passerini para que se habilite la facultad del control del tránsito a la Provincia mediante un decreto, un instrumento legal. “Tiene que ser en los primeros anillos, en los accesos a las ceremonias y en el recorrido del papa León XIV”, dijo públicamente, Quinteros.

Como era de prever, la iniciativa causó rechazo de la oposición y hay hermetismo del gremio. El Suoem es hoy una de las vertientes sindicales más combativas que tiene el cordobesismo y todavía conserva algunos resortes -como es el caso del tránsito- con el que puede presionar de manera directa; además de tener diferencias con la gestión municipal de Passerini, pero mucho más con Llaryora en la Provincia.

Principalmente, por los recortes de la época en la que el actual gobernador era intendente, aunque entre los reclamos más actuales se mantiene vigente el ajuste a la Caja de Jubilaciones que causó un profundo malestar entre los municipales.

Quinteros conoce a los municipales de su época de funcionario durante la gestión de Juez, su padrino político. Por eso, sabe que tienen poder de daño. “No se lo podemos permitir. Menos en una visita histórica como va a ser la del papa con millones de personas en las calles de Córdoba, no podemos quedar presos de la extorsión del gremio”, dijeron cerca de Quinteros.

Desde lo político, la lectura más nítida es la manera en la que el ministro de Llaryora empieza a allanar su camino para la sucesión de Passerini en la intendencia capitalina. El arribo del papa León XIV será una vidriera particular para los dos bendecidos que tiene esa carrera de parte de Llaryora: Quinteros y el ministro de Vinculación, Miguel Siciliano. Quien este lunes estuvo en el Vaticano en el marco de una reunión con una secretaria papal que estará en Córdoba en unas semanas.

El arco opositor, en tanto, optó por rechazar de plano el planteo de Quinteros. Arrancaron con las críticas los juecistas -partido de origen del actual ministro de Llaryora- con un profundo cuestionamiento de Walter Nostrala, el jefe del bloque de Juez en la Unicameral que dijo que “la policía está para controlar la seguridad, no para dirigir el tránsito”.

Mientras que, otro de los que se sumó al rechazo fue el hijo de Juez desde el Concejo Deliberante. “Es una intervención. En cualquier parte del mundo se debería adelantar la elección por la intendencia”, disparó el concejal Martín Juez.

La respuesta desde el ministerio de Seguridad fue contundente y revolearon con el archivo: “El juecismo se va a corporativizar detrás del empleado municipal. Está en su génesis. No pueden justificar ideológicamente sus permanentes mutaciones y ahora apoyan a un gremio estatal cuando forman parte de un Gobierno nacional que está con una motosierra en la mano”.

Si la medida avanza y se supera con éxito, no se descarta que se amplíen las facultades de la policía cordobesa para que cobre o sancione multas de tránsito como ocurre en Caba, Salta o Mendoza. La prueba piloto podría ser el arribo del papa León y serviría como una posta más en el camino del ministro a la intendencia capitalina, por más que cerca de Quinteros traten de atarlo a la coyuntura electoral.