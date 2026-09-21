Renunció Alejandro Vilches, secretario Nacional de Discapacidad

Alejandro Vilches renunció a la Secretaría Nacional de Discapacidad por motivos personales. El Ministerio de Salud ya evalúa quién será su reemplazante.

Alejandro Vilches presentó este lunes su renuncia como secretario Nacional de Discapacidad, un cargo que dependía del Ministerio de Salud de la Nación. Según fuentes del Gobierno citadas por distintos medios, la salida respondió a motivos personales y fue sorpresiva.

Tras la dimisión, el Ministerio de Salud comenzó a evaluar quién ocupará el lugar de Vilches. Hasta el momento no se informó oficialmente el nombre de su reemplazante ni se comunicaron otros cambios en la estructura de la Secretaría.

Vilches había asumido como secretario Nacional de Discapacidad a comienzos de 2026. Su designación quedó formalizada mediante el Decreto 83/2026, publicado en febrero de este año.

La salida de Vilches y su última actividad oficial

La renuncia se conoce pocos días después de que Vilches participara de actividades oficiales vinculadas con la política nacional de discapacidad.

El 2 de septiembre expuso ante la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, donde presentó las medidas implementadas por la Secretaría y respondió preguntas de los legisladores sobre el funcionamiento del área y el proyecto de prórroga de la emergencia nacional en discapacidad.

En esa presentación, el funcionario había señalado que la gestión buscaba garantizar las prestaciones, actualizar el nomenclador y fortalecer los mecanismos de control y transparencia.

Además, el Boletín Oficial publicó el viernes 18 de septiembre una resolución firmada por Vilches como secretario Nacional de Discapacidad, mediante la cual se actualizó en un 1,70% el valor de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad correspondiente a septiembre.

Qué pasará con la Secretaría Nacional de Discapacidad

La Secretaría tiene a su cargo políticas que abarcan las prestaciones y servicios destinados a personas con discapacidad y requiere articulación con distintas áreas del Estado.

El propio Vilches había planteado durante su exposición ante Diputados que la política de discapacidad necesita respuestas permanentes y sostenibles y una coordinación entre las distintas jurisdicciones y organismos involucrados.

Por ahora, la principal definición pendiente es quién quedará al frente del organismo. El Ministerio de Salud analiza alternativas para reemplazar a Vilches, aunque todavía no comunicó oficialmente un nombre.