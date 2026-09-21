Estudiantes argentinos: un estudio detectó una caída en las habilidades verbales durante la última década

Una investigación comparó evaluaciones de 849 estudiantes de 8 a 15 años y encontró un retroceso en las habilidades verbales entre 2013 y 2023.

Un estudio realizado sobre estudiantes argentinos detectó un retroceso del 8,4% en las habilidades verbales al comparar evaluaciones realizadas entre 2013 y 2023. La investigación también registró una disminución en el coeficiente intelectual promedio estimado de los grupos analizados.

El trabajo fue realizado por especialistas del Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad y de la Escuela de Educación de la Universidad Austral y analizó a 849 estudiantes de entre 8 y 15 años.

Para establecer la comparación se utilizaron evaluaciones realizadas en distintos momentos de la década —2013, 2019 y 2023— mediante el mismo instrumento, lo que permitió observar cambios en determinadas capacidades cognitivas.

Qué encontró la investigación

Los investigadores utilizaron el K-BIT, una prueba que permite evaluar habilidades verbales y no verbales y obtener una estimación del coeficiente intelectual total.

El resultado que mostró la mayor variación apareció en el componente verbal. El promedio registrado pasó de 99,4 puntos en 2013 a 91,03 en 2023, una diferencia equivalente a una caída del 8,4%.

En cambio, las capacidades no verbales presentaron modificaciones de menor magnitud durante el período estudiado.

La investigación también encontró que el coeficiente intelectual total estimado de los estudiantes evaluados en 2023 fue 3,6 puntos inferior al registrado en el grupo de 2013.

Los autores plantean que las habilidades verbales pueden estar relacionadas con las experiencias de aprendizaje, los estímulos y las oportunidades que reciben los chicos durante su desarrollo.

Las pantallas aparecen entre las posibles variables

Una de las hipótesis analizadas apunta al impacto de la creciente exposición a dispositivos digitales y a los cambios en los hábitos de los niños y adolescentes.

Sin embargo, las investigadoras remarcaron que el estudio no permite establecer una causa única para explicar el retroceso. Por eso, la relación entre el uso de tecnología, los cambios en los hábitos de atención y las variaciones observadas requiere investigaciones adicionales.

Las habilidades medidas incluyen capacidades vinculadas con el lenguaje, el vocabulario y el razonamiento a partir de conceptos verbales, todas relevantes para diferentes procesos de aprendizaje.

También encontraron diferencias entre estudiantes

La investigación detectó además diferencias importantes entre determinados grupos. En una muestra de estudiantes de 10 a 12 años de la provincia de Buenos Aires evaluada en 2023, las distancias entre alumnos de instituciones públicas y privadas alcanzaron 25,89 puntos en el componente verbal, 22,17 en el no verbal y 26,79 en el coeficiente intelectual total.

Los propios investigadores advierten que estos resultados no permiten atribuir esas diferencias exclusivamente al tipo de escuela.

Factores socioeconómicos, familiares, culturales y educativos también pueden estar relacionados con las diferencias observadas, por lo que el dato debe interpretarse dentro de las características de la muestra.

Atención, tecnología y nuevas formas de aprendizaje

Los resultados también abrieron el debate entre especialistas sobre los cambios en las formas de aprender durante los últimos años.

Algunas miradas pusieron el foco en las dificultades de atención y concentración asociadas a un entorno con múltiples estímulos y pantallas. Otras plantearon que determinadas habilidades vinculadas tradicionalmente con la lectura y la cultura escrita pueden estar perdiendo espacio frente a capacidades desarrolladas en entornos digitales.

En ese sentido, los especialistas consultados señalaron diferentes posibles explicaciones y remarcaron la necesidad de analizar el fenómeno desde múltiples dimensiones.

Un dato que vuelve a poner el foco en los aprendizajes

Los resultados de esta investigación se suman al debate sobre la evolución de los aprendizajes de niños y adolescentes en Argentina. De todos modos, esta investigación y las evaluaciones educativas internacionales utilizan metodologías, poblaciones y objetivos diferentes, por lo que sus resultados no deben considerarse equivalentes.

La principal señal encontrada por el estudio de la Universidad Austral está vinculada con el desempeño verbal de los estudiantes evaluados y con su evolución entre 2013 y 2023.

Al tratarse de una muestra específica, los resultados constituyen un indicador para analizar y profundizar, pero no permiten por sí solos afirmar que el retroceso se haya producido de igual manera en todos los estudiantes argentinos.