Cristina Kirchner seguirá con prisión domiciliaria por la causa Vialidad

El Tribunal Oral Federal N.º 2 resolvió extender la medida tras evaluar los informes sobre el cumplimiento de las condiciones impuestas. La expresidenta continuará detenida en su departamento de San José 1111.

Cristina Fernández de Kirchner continuará cumpliendo en prisión domiciliaria la condena de seis años dictada en la causa Vialidad. La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal N.º 2, que evaluó los controles realizados durante el último período y consideró que la exmandataria respetó las reglas establecidas para permanecer en su domicilio.

El juez Rodrigo Giménez Uriburu sostuvo que Kirchner cumplió adecuadamente con el denominado deber de permanencia y con las pautas fijadas para las visitas y el monitoreo electrónico.

La resolución se apoyó en los informes de los organismos encargados del seguimiento de la prisión domiciliaria. Durante las verificaciones, se realizaron entrevistas en el domicilio y, según los reportes incorporados al expediente, no se detectaron incumplimientos relevantes.

Qué evaluó la Justicia

Uno de los puntos considerados fueron las salidas del domicilio. Durante el período analizado, la expresidenta tuvo una única salida autorizada para realizarse una consulta médica, que se desarrolló sin inconvenientes.

También se revisó el régimen de visitas. De acuerdo con los informes, las personas que ingresaron al departamento se ajustaron a las autorizaciones otorgadas por el tribunal y solamente se registró una demora, que fue justificada.

El monitoreo electrónico tampoco arrojó irregularidades. A partir de estos elementos, el tribunal concluyó que Kirchner mantuvo una conducta acorde con las condiciones establecidas para el cumplimiento de la pena bajo modalidad domiciliaria.

Otro aspecto mencionado en la resolución fueron las movilizaciones que se produjeron frente al edificio de San José 1111. Según los informes evaluados por la Justicia, no se registraron situaciones que alteraran la tranquilidad del vecindario ni quejas formales de los residentes.

El departamento donde cumple la condena también está embargado

La extensión de la prisión domiciliaria ocurre mientras continúa otra instancia judicial vinculada con los bienes de los condenados en la causa Vialidad.

El departamento de San José 1111 quedó incluido entre los inmuebles alcanzados por medidas de embargo preventivo destinadas a preservar bienes frente al eventual decomiso dispuesto en el expediente. La continuidad de la prisión domiciliaria no modifica esa situación patrimonial.

La Justicia también mantiene bajo análisis otros inmuebles vinculados a sociedades relacionadas con la familia Kirchner, en el marco de distintos procesos judiciales.

Por ahora, la resolución del TOF N.º 2 mantiene sin cambios el lugar donde Cristina Kirchner cumple la condena y las condiciones de supervisión establecidas para la prisión domiciliaria.