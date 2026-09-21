León XIV llega a la Argentina: qué dijo el Gobierno sobre un posible feriado

León XIV visitará Argentina del 8 al 11 de noviembre. El Gobierno analiza si habrá feriados, asuetos o días no laborables durante su visita.

El Gobierno nacional analiza la posibilidad de establecer feriados, asuetos o días no laborables durante la visita del papa León XIV a la Argentina, pero por el momento no hay ninguna medida definida para el lunes 9 de noviembre.

La posibilidad fue planteada este lunes por el canciller Pablo Quirno, luego de que el Vaticano difundiera oficialmente el cronograma de la visita del pontífice al país, prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre.

Durante una conferencia de prensa, Quirno explicó que el Gobierno recién recibió la confirmación oficial del calendario y que ahora deberá analizar el alcance de una eventual medida en función de las ciudades que visite el Papa.

El canciller señaló que todavía no está definido si habrá días no laborables, asuetos o feriados, ni qué jornadas o jurisdicciones podrían quedar alcanzadas.

Qué hará León XIV el 9 de noviembre

La segunda jornada de la visita será especialmente intensa. Según el programa oficial difundido por la Santa Sede, el lunes 9 de noviembre León XIV visitará a las 9:15 el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole.

A las 11:30 celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires. Por la tarde, a las 16:10, mantendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina.

Luego, a las 17:30, se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de distintas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. La jornada finalizará con una celebración de vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana y una cena con los obispos.

La definición sobre un eventual feriado o día no laborable dependerá ahora del análisis que realice el Gobierno sobre la circulación de personas y las localidades involucradas en las distintas actividades.

La agenda completa de la visita

León XIV llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre a las 16:30, procedente de Montevideo. Tras su arribo, tendrá una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y un encuentro con el presidente Javier Milei.

Ese mismo día, a las 18:30, participará de un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde celebrará una misa a las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Más tarde mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Por la noche regresará a Buenos Aires para encabezar una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

La última jornada será el miércoles 11 de noviembre. El Papa visitará a las 8 el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y luego viajará a Luján, donde celebrará una misa a las 10 frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La despedida está prevista para las 13:30 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Media hora después partirá rumbo a Lima, para continuar la segunda etapa de su viaje apostólico por Perú.