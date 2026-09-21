ANSES: cómo pueden los abuelos cobrar una asignación familiar de un menor a cargo

Los abuelos, familiares y referentes afectivos que tienen a un niño o adolescente a su cargo pueden solicitar que una asignación familiar sea abonada directamente a su nombre cuando son quienes conviven con el menor y se ocupan de su cuidado cotidiano.

El trámite permite adecuar quién recibe la prestación cuando la persona que figura originalmente como titular ya no es quien tiene a su cargo de manera efectiva al menor.

El procedimiento se realiza mediante la Adenda 63, una herramienta destinada a acreditar la situación familiar y solicitar la modificación correspondiente ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Quiénes pueden solicitar el cambio

El mecanismo no está limitado a los abuelos. También pueden iniciar la gestión otros familiares o personas que tengan acreditado el cuidado efectivo del menor.

Entre quienes pueden solicitarlo se encuentran:

Abuelos y abuelas.

Tíos y tías.

Hermanos o hermanas mayores de edad.

Referentes afectivos que puedan demostrar que tienen al menor bajo su cuidado.

Progenitores que no figuren como titulares, en determinadas situaciones familiares que requieran modificar quién percibe la prestación.

En estos últimos casos pueden intervenir organismos de protección de derechos de niños y adolescentes, especialmente ante situaciones de abandono, violencia u otras circunstancias que impidan que el titular registrado sea quien efectivamente se ocupa del menor.

El cambio no implica modificar el beneficio correspondiente al niño o adolescente, sino establecer quién queda habilitado para cobrarlo de acuerdo con la situación familiar acreditada.

Qué documentación se necesita

Para iniciar el trámite es necesario presentar documentación que permita demostrar tanto la identidad como el vínculo y la situación de cuidado.

Entre los documentos que pueden solicitarse figuran:

DNI del adulto que realiza el trámite y del menor.

del adulto que realiza el trámite y del menor. Partida de nacimiento actualizada .

. Documentación que permita acreditar la convivencia y el cuidado efectivo .

. Certificados escolares, documentación sanitaria o informes médicos que puedan respaldar la situación.

Informes elaborados por organismos especializados de niñez cuando corresponda.

La documentación requerida puede variar de acuerdo con las características de cada caso y la situación familiar.

Cómo continúa el trámite

Una vez reunidos los antecedentes, los equipos técnicos intervienen para evaluar la situación y confeccionar el expediente correspondiente.

La documentación es posteriormente remitida a ANSES, organismo que analiza el pedido y, si corresponde, actualiza la titularidad de la prestación.

Cuando la modificación es aprobada, el pago pasa a realizarse a nombre de la persona que quedó reconocida como responsable del cobro, de acuerdo con las condiciones y los ingresos establecidos para el beneficio.

La herramienta busca que el dinero destinado al menor llegue a quien efectivamente se encuentra a cargo de su cuidado y manutención cotidiana.